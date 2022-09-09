Буклетами, макетами Твой завален стол, Дизайнер-график, праздник Сегодня твой пришел. Желаю вдохновения, Творческих полетов, Идеи креативные Воплощать в работах. Мировой известности Тебе я пожелаю. Во всех углах планеты Пусть имя твое знают.

Дизайнер-график — мирная профессия.

Его вооружение — креатив.

И праздник этот отмечать нам весело.

Дизайн сейчас — всему локомотив.



И на твоем столе всегда творения

Дизайна мысли, графики полет.

Как иногда, отбросив все сомнения,

Идешь за мыслью, чувствуешь, как прет!



Так и во всем, когда душою молод ты,

Рисуй, твори, халтуры не прощай.

Дизайнер-график, мозг твой — на вес золота.

Будь счастлив, век живи, всегда дерзай.