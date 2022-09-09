Поздравления с Днем дизайнера-графика в прозе
Поздравляю с Днем дизайнера-графика и желаю всегда вдохновляться новыми и интересными идеями, положительными эмоциями и впечатлениями. Пусть голова и руки не устанут творить, пусть удачным будет каждое решение, пусть все работы будут успешны и великолепны.
Создавая что-то новое — создаешь чудо. Дизайнеры-графики делают это каждый день. Всегда небольшое волшебство, повседневное и почти незаметное. Желаем всем, кто работает в этой профессии, быть незаменимыми и ценными. Пусть как раз ваше чудо заметят. С профессиональным праздником вас.
Поздравляем с профессиональным праздником Дизайнеров-Графиков! Вы создаете магию, красоту там, где раньше не было ничего. Так что, на самом деле, вы настоящие волшебники и чудотворцы. С праздником, и пусть муза всегда нежно обнимает вас за плечи.
Поздравления с Днем дизайнера-графика в стихах
Буклетами, макетами
Твой завален стол,
Дизайнер-график, праздник
Сегодня твой пришел.
Желаю вдохновения,
Творческих полетов,
Идеи креативные
Воплощать в работах.
Мировой известности
Тебе я пожелаю.
Во всех углах планеты
Пусть имя твое знают.
Дизайнер-график — мирная профессия.
Его вооружение — креатив.
И праздник этот отмечать нам весело.
Дизайн сейчас — всему локомотив.
И на твоем столе всегда творения
Дизайна мысли, графики полет.
Как иногда, отбросив все сомнения,
Идешь за мыслью, чувствуешь, как прет!
Так и во всем, когда душою молод ты,
Рисуй, твори, халтуры не прощай.
Дизайнер-график, мозг твой — на вес золота.
Будь счастлив, век живи, всегда дерзай.
В праздник твой, дизайнер-график,
Пожелаю денег реки,
И чтоб на успехи трафик
Не закончился вовеки!
Креативные идеи
Каждый час пусть посещают,
В днях, наполненных весельем,
Твой задор не иссякает!
Поздравления с Днем дизайнера-графика в смс
Вам четких линий простота
Милей всего, как лучший друг,
Пускай и дальше красота
Выходит из-под ваших рук,
Пусть стилю радуется глаз
И ваш, и мой, и прочих всех,
А ваш дизайнерский талант
Найдет графический успех!
В праздник твой, дизайнер-график,
Пожелаю денег реки,
И чтоб на успехи трафик
Не закончился вовеки!
Креативные идеи
Каждый час пусть посещают,
В днях, наполненных весельем,
Твой задор не иссякает!
Улыбнись, дизайнер-график,
Праздник твой настал сейчас,
Как узор аэрографий,
Жизнь пусть яркой станет враз!
И оплачен труд твой будет
В суммах значимых, больших,
И удача не забудет
Рядом быть в делах любых!