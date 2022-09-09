11 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

День графика-дизайнера — 9 сентября. Художественные поздравления в прозе, стихах и смс

Свой профессиональный праздник дизайнеры-графики отмечают ежегодно 9 сентября в России. Этот день посвящен 50-летию Владимира Чайки, известного дизайнера-графика и обладателя множества наград международных и отечественных конкурсов. Его учредили в 2005 году. Altapress.ru подготовил теплые и творческие поздравления в прозе, стихах и смс.

Краски.
Краски.
СС0.

Поздравления с Днем дизайнера-графика в прозе

Поздравляю с Днем дизайнера-графика и желаю всегда вдохновляться новыми и интересными идеями, положительными эмоциями и впечатлениями. Пусть голова и руки не устанут творить, пусть удачным будет каждое решение, пусть все работы будут успешны и великолепны.

Создавая что-то новое — создаешь чудо. Дизайнеры-графики делают это каждый день. Всегда небольшое волшебство, повседневное и почти незаметное. Желаем всем, кто работает в этой профессии, быть незаменимыми и ценными. Пусть как раз ваше чудо заметят. С профессиональным праздником вас.

Поздравляем с профессиональным праздником Дизайнеров-Графиков! Вы создаете магию, красоту там, где раньше не было ничего. Так что, на самом деле, вы настоящие волшебники и чудотворцы. С праздником, и пусть муза всегда нежно обнимает вас за плечи.

Поздравления с Днем дизайнера-графика в стихах

Буклетами, макетами
Твой завален стол,
Дизайнер-график, праздник
Сегодня твой пришел.

Желаю вдохновения,
Творческих полетов,
Идеи креативные
Воплощать в работах.

Мировой известности
Тебе я пожелаю.
Во всех углах планеты
Пусть имя твое знают.

Дизайнер-график — мирная профессия.
Его вооружение — креатив.
И праздник этот отмечать нам весело.
Дизайн сейчас — всему локомотив.

И на твоем столе всегда творения
Дизайна мысли, графики полет.
Как иногда, отбросив все сомнения,
Идешь за мыслью, чувствуешь, как прет!

Так и во всем, когда душою молод ты,
Рисуй, твори, халтуры не прощай.
Дизайнер-график, мозг твой — на вес золота.
Будь счастлив, век живи, всегда дерзай.

В праздник твой, дизайнер-график,
Пожелаю денег реки,
И чтоб на успехи трафик
Не закончился вовеки!

Креативные идеи
Каждый час пусть посещают,
В днях, наполненных весельем,
Твой задор не иссякает!

Поздравления с Днем дизайнера-графика в смс

Вам четких линий простота
Милей всего, как лучший друг,
Пускай и дальше красота
Выходит из-под ваших рук,
Пусть стилю радуется глаз
И ваш, и мой, и прочих всех,
А ваш дизайнерский талант
Найдет графический успех!

В праздник твой, дизайнер-график,
Пожелаю денег реки,
И чтоб на успехи трафик
Не закончился вовеки!

Креативные идеи
Каждый час пусть посещают,
В днях, наполненных весельем,
Твой задор не иссякает!

Улыбнись, дизайнер-график,
Праздник твой настал сейчас,
Как узор аэрографий,
Жизнь пусть яркой станет враз!

И оплачен труд твой будет
В суммах значимых, больших,
И удача не забудет
Рядом быть в делах любых!

Источник.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость