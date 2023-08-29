29 августа
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Жизнь

День гуляний по крышам и другие необычные праздники 29 августа

День долголетия, день рождения мотоцикла и другие необычные праздники, которые отмечают в мире 29 августа.

Крыша дома.
Крыша дома.
СС0

День рождения мотоцикла

29 августа 1885 года немецкий инженер Готлиб Даймер получил патент на изобретение мотоцикла.

Мотоцикл.
Мотоцикл.
Предоставлено altapress.ru

День гуляний по крышам

Этот яркий и веселый праздник посвящен, пожалуй, самому необычному времяпрепровождению – гулянию по крышам. Обычный человек даже не задумывается о том, насколько чудесным местом являются крыши. Праздничная дата наверняка будет встречена с восторгом романтиками, влюбленными, трубочистами, котами и Карлсоном, который живет на крыше.

День бархатных туфелек

29 августа отмечается очень женственный праздник – День бархатных туфелек. Он посвящен удобной обуви из бархатных тканей, которая способна стать превосходным дополнением не только вечерних, но и повседневных образов.

Туфли, обувь.
Туфли, обувь.
pixabay.com/

День "Больше трав, меньше соли"

Организаторы этого праздника призывают людей во всем мире перестроить свой рацион питания и заменить в домашних блюдах соль на травы. Такой простой шаг благотворно скажется на вашем здоровье, позволит прожить долгую и счастливую жизнь.

Международный день действий против ядерных испытаний

Праздник был учрежден Генассамблеей ООН в 2009 году. Эта трагичная дата призвана напомнить людям во всем мире, что жертвами более, чем 2000 ядерных испытаний, которые были проведены в двадцатом веке стали не только десятки тысяч людей, которые заболели и умерли от лучевой болезни и онкологии, но и уникальная природа нашей планеты.

Вид на эпицентр взрыва. 29 августа 1949. Ядерные испытания
Вид на эпицентр взрыва. 29 августа 1949. Ядерные испытания
РФЯЦ-ВНИИЭФ, russiainphoto

День долголетия

29 августа в мире отмечается день долголетия. Он призван напомнить людям о том, как важно заботиться о себе и своем здоровье, правильно питаться и отказаться от вредных привычек, чтобы прожить, как минимум до 99-100 лет.

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