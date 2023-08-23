23 августа
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Жизнь

День недорогих авиабилетов и еще 5 необычных праздников, которые отмечают 23 августа

6 необычных и интересных праздников отмечают в мире 23 августа.

Самолет S7 в небе.
Самолет S7 в небе.
CC0

День «обними свою возлюбленную». Этот праздник считается отличным поводом вспомнить, что человек, которого мы любим и ценим, находится рядом с нами. Объятия успокаивают и помогают людям выразить чувства, о которых мы не можем сказать словами.

День полета божьих коровок. Согласно легендам и сказкам это красивое насекомое живет на небесах и лишь время от времени спускается на землю, чтобы передать людям волю божью. Также было поверье, что Боги питают молоком Божьих коровок, поэтому ни в коем случае им нельзя причинять вред.

День «Пари, как ветер». Этот праздник установлен в честь первого полета человека. Сегодня для первопроходцев, сумевших создать своими руками механизм, способный парить в воздухе, учреждена специальная международная премия.

Божья коровка.
Божья коровка.
CC0

День недорогих авиабилетов. Для кого-то конец августа ассоциируется исключительно с подготовкой к школе. А экономные путешественники с нетерпением ждут этого сезона скидок и распродаж на авиаперелеты.

Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации. Был провозглашен ЮНЕСКО в 1997 году. Дата выбрана в память о событиях 23 августа 1791 года, когда в Санто-Доминго (сегодня Доминиканская Республика и Гаити) был ликвидирован самый большой в Южном полушарии рынок работорговли.

День навигации по интернету. 23 августа во всем мире отмечается День навигации по интернету. Некоторые пользователи даже считают 23 августа Днем рождения Всемирной паутины. Именно в этот день в 1991 году британский ученый и изобретатель Тим Бернерс-Ли сделал открытой для всех созданную им сеть Интернет.

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