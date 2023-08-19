19 августа
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Жизнь

Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2024 году - праздники и выходные

Правительство РФ определило выходные и праздничные дни на 2024 год, сообщает ТАСС. Altapress.ru рассказывает, как будем отдыхать в новом году.

Отдых.
Отдых.
ССО.
1
Новогодние выходные

Новогодние выходные будут длиться, как и положено, 10 дней. Однако не по привычке с 1 по 10 января, а с 30 декабря по 8 января.

В 2024 году 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье, то есть не на праздничные выходные. Поэтому они будут перенесены на 10 мая и 31 декабря соответственно.

2
Сколько будем отдыхать в День защитника Отечества и в Международный женский день?

День защитника Отечества и Международный женский день подарят россиянам по три выходных дня каждый:

  • С 23 по 25 февраля;
  • С 8 по 10 марта.
Постель. Отдых. Выходной.
Постель. Отдых. Выходной.
СС0
3
Майские праздники

2024 год будет щедр на весенние праздничные выходные. В честь Дня весны и труда и Дня Победы россияне будут отдыхать по четыре дня:

  • С 28 апреля по 1 мая;
  • С 9 по 12 мая.

При этом рабочим днем будет считаться суббота, 27 апреля.

4
Будут ли праздничные выходные в другие месяцы?

Да, будут. Россияне будут отдыхать 12 июня в честь Дня России. А также два дня в ноябре - с 3 по 4 ноября в честь Дня народного единства.

Отдых.
Отдых.
Pixabay.com
5
Выходной 31 декабря

В 2024 году собираются сделать выходными днями также 30 и 31 декабря. При этом рабочим днем будет суббота, 28 декабря.

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