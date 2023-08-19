Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2024 году - праздники и выходные

Новогодние выходные будут длиться, как и положено, 10 дней. Однако не по привычке с 1 по 10 января, а с 30 декабря по 8 января.
В 2024 году 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье, то есть не на праздничные выходные. Поэтому они будут перенесены на 10 мая и 31 декабря соответственно.
День защитника Отечества и Международный женский день подарят россиянам по три выходных дня каждый:
- С 23 по 25 февраля;
- С 8 по 10 марта.
2024 год будет щедр на весенние праздничные выходные. В честь Дня весны и труда и Дня Победы россияне будут отдыхать по четыре дня:
- С 28 апреля по 1 мая;
- С 9 по 12 мая.
При этом рабочим днем будет считаться суббота, 27 апреля.
Да, будут. Россияне будут отдыхать 12 июня в честь Дня России. А также два дня в ноябре - с 3 по 4 ноября в честь Дня народного единства.
В 2024 году собираются сделать выходными днями также 30 и 31 декабря. При этом рабочим днем будет суббота, 28 декабря.