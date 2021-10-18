День Харитины. Что можно и категорически запрещено делать 18 октября

Кто такая Харитина?
Мученица Харитина родилась в Киликии в 3 веке. Она, сирота, посвятила жизнь служению Иисусу. В честь святой еще при жизни построили отдельный дом, чтобы она могла уединиться с молитвой.
За веру девушку подвергли жестоким истязаниям. Но она перенесла испытания стойко и не отказалась от христианства.
Что следует делать 18 октября?
Большую часть времени в эту дату на Руси посвящали домашним делам и труду.
Женщины пряли, а мужчины латали валенки и помогали хозяйкам в мелких делах.
Полевую работу, напротив, заканчивали — из-за стремительно приближающихся холодов.
Валенки на «Новом рынке»
altapress.ru
Что запрещено на День Харитины?
Нельзя:
- Играть свадьбы и начинать новые отношения. Иначе брак может оказаться коротким и некрепким;
- Отправляться в путешествия;
- Распределять финансы;
- Суетиться и принимать скоропалительные решения;
- Ссориться.
Деньги, рубли.
CC0
Приметы дня
- Если снег в этот день выпадет на мокрую землю, то он останется. А если на сухую, то растает;
- Если после восхода солнца туман исчез и слышится треск деревьев, то погода будет хорошей;
- Отсутствие ветра 18 октября — к холодам;
- Шумные чайки сбились в стаю в солнечную погоду — значит, скоро будет дождь.