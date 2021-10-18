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Жизнь

День Харитины. Что можно и категорически запрещено делать 18 октября

18 октября в народе отмечают День Харитины. Рассказываем, какие обычаи и запреты лучше соблюдать сегодня, чтобы не попасть под удар судьбы.

Церковь. Храм. Иконостас
Церковь. Храм. Иконостас
СС0

Кто такая Харитина?

Мученица Харитина родилась в Киликии в 3 веке. Она, сирота, посвятила жизнь служению Иисусу. В честь святой еще при жизни построили отдельный дом, чтобы она могла уединиться с молитвой.

За веру девушку подвергли жестоким истязаниям. Но она перенесла испытания стойко и не отказалась от христианства.

Что следует делать 18 октября?

Большую часть времени в эту дату на Руси посвящали домашним делам и труду.

Женщины пряли, а мужчины латали валенки и помогали хозяйкам в мелких делах.

Полевую работу, напротив, заканчивали — из-за стремительно приближающихся холодов.

Валенки на &quot;Новом рынке&quot;
Валенки на «Новом рынке»
altapress.ru

Что запрещено на День Харитины?

Нельзя:

  • Играть свадьбы и начинать новые отношения. Иначе брак может оказаться коротким и некрепким;
  • Отправляться в путешествия;
  • Распределять финансы;
  • Суетиться и принимать скоропалительные решения;
  • Ссориться.
Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Приметы дня

  • Если снег в этот день выпадет на мокрую землю, то он останется. А если на сухую, то растает;
  • Если после восхода солнца туман исчез и слышится треск деревьев, то погода будет хорошей;
  • Отсутствие ветра 18 октября — к холодам;
  • Шумные чайки сбились в стаю в солнечную погоду — значит, скоро будет дождь.
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