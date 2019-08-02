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2 августа 19°C

День Ильи Пророка 2019: что нельзя делать в праздник

День Ильи Пророка православная церковь празднует 2 августа. По-другому он называется Ильин день. Святого Илью почитают как одного из величайших праведников. Рассказываем, кто такой Илья Пророк, в чем помогает и что нельзя делать в праздник 2 августа.

Церковь. Религия.
Церковь. Религия.
СС0

Кто такой Илья Пророк

Святой Илия — ветхозаветный пророк, пишет «Фома». Он родился за 900 лет до Рождества Христова.

Илья Пророк посвятил себя служению Богу. Он жил в пустыне, много молился, постился. Когда в святом открылся пророческий дар, он стал проповедовать. Пророк Илья прославился и своими чудесами.

По преданию, по молитве Ильи Пророка в Израиле три года не было дождя. И так продолжалось, пока израильский царь не отказался от поклонения идолам.

Церковь. Молитва.
Церковь. Молитва.
СС0

Еще одно знаменитое чудо пророка Ильи — победа над жрецами языческого бога Ваала. По молитве святого на жертвенник сошел огонь, показав язычникам силу христианской веры.

Согласно православному вероучению, в конце жизни Илья Пророк живым вознесся на Небо на огненной колеснице. Он будет предвестником второго пришествия Иисуса Христа на землю и погибнет во время проповеди.

Молитва. Свечи. Церковь
Молитва. Свечи. Церковь
СС0

В чем помогает святой пророк Илья

По традиции, Илье Пророку молились о предотвращении засухи или наоборот, об установлении солнечной погоды, пишет omolitvah.ru. Кроме того святого просят об избавлении души от скверны и злобы, об исцелении от болезней.

Однако важно помнить: в православной церкви у святых нет «специализации». К иконам и святым можно обращаться с любыми просьбами.

Что нельзя делать в день Ильи Пророка 2019

Особых запретов, связанных с днем Ильи Пророка, в православной церкви нет.

Нежелательно ругаться, ссориться с близкими и друзьями, осуждать и злословить. Не стоит злоупотреблять алкоголем (как и в другой православный праздник). Также нельзя гадать, заниматься магией и оккультизмом, увлекаться приметами. Православная церковь относится к этим занятиям негативно, вне зависимости от праздников и дней недели.

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