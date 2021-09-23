Международный день жестов-2021. Поздравления для сурдопереводчиков в прозе, стихах и смс

Поздравления с Международным днем жестов в прозе
Пусть судьба на твои жесты доброй воли отвечает удачей. Добивайся успеха с такой же легкостью, с который ты жестикулируешь, твердо верь в себя и думай только о хорошем. И пусть это хорошее всегда случается с тобой.
Поздравляю и от души желаю всегда понимать сердцем близких. И пусть родные люди понимают тебя без лишних слов и жестов. Желаю браво справляться со своей работой, улавливать налету каждое слово и передавать его точным жестом, ловить налету каждый шанс на удачу и переводить его в грандиозный успех!
Быть связным звеном для людей из разных миров непросто, но я все же желаю тебе легко справляться с этой работой и с радостью принимать благодарность и улыбки от добрых людей. Успехов в работе, в делах, в увлеченьях, в стремленьях, удачи на каждом жизненном маршруте и счастья без остановок.
Поздравления с Международным днем жестов в стихах
Ты жестами умеешь говорить,
Любую тему передать ты можешь,
Тем, кто не слышит, помогаешь жить,
Ты делаешь все невозможное возможным.
В этот день тебе хочу я пожелать
Терпенья, радости и вдохновенья,
Чтоб горесть бед тебе не ощущать,
И чумового настроенья.
Можешь ты легко на пальцах
Объяснить сюжет любой,
Звуки здесь не пригодятся,
Лишь движения рукой.
Не профессия, а чудо —
Это сурдоперевод,
Пусть приносит пользу людям,
А тебе — большой доход!
Проводник в страну тиши,
Сказочный волшебник.
Для людей особых ты
Славный собеседник.
Дело пусть приносит радость,
Ведь оно благое.
Даришь счастье разговора
Доброе, простое.
Поздравления с Международным днем жестов в смс
С вами можно помолчать,
Можно просто помычать
И глазами поморгать,
Чтобы знаки подавать,
Шевеля губами —
Все поймете сами!
Широко вам улыбнусь,
Руку пожимая,
Это я вас с вашим днем
Молча поздравляю!
Сурдопереводом занимаясь,
Помогаете общаться вы
Тем, кто по каким-нибудь причинам
Слуха или голоса вдруг лишены.
Ваша служба — нужная в России,
И наш поздравок пускай согреет
Вашу душу, чтоб вам все осилить,
Что пред вами ныне виднеет.
Звенящей бывает лишь та тишина,
Которая звуков живых лишена.
И, чтобы в тиши этой как-то прожить,
Задумали люди язык жестов сложить.
Внимательным взглядом следит кто-то рядом
За пальцами чьей-то правой руки.
Язык без акцента, из сотни фрагментов
Понятен лишь тем, кто живет в тишине.