День интернет-рекламы 2020: встречаемся в онлайне 10 октября

День интернет-рекламы — это must see для маркетологов и владельцев бизнеса. Максимальная концентрация знаний и продуктивного общения обеспечена.
Что будет:
- 2 параллельных потока докладов — для маркетологов и предпринимателей. Рассмотрим инструменты под разным углом.
- 20 спикеров. Каждый — эксперт в своей области.
- Самые животрепещущие и наболевшие темы.
- Кейсы, реальные практики и работающие инструменты.
Бонусом:
- Онлайн-выставка полезных сервисов — партнеров мероприятия — с подарками и розыгрышами.
- Нетворкинг и новые знакомства. Только теперь не нужно преодолевать стеснение и подходить к незнакомым людям, пока они едят пирожок. Еще один плюс онлайна!
Варианты участия:
- Простой онлайн: доступ к двум потокам выступлений, презентации, подарки и бонусы от партнеров.
- Онлайн + материалы: доступ к двум потокам выступлений, видеозаписи выступлений, презентации спикеров, подарки и бонусы от партнеров.
Стоимость участия будет поэтапно повышаться.
А еще зовите коллег — так выгоднее!
- При покупке от 3 до 5 билетов — скидка 25%
- 6 и больше билетов — 30%
Не пропустите целый день полного погружения в мир онлайн-продвижения!
Когда: 10 октября 2020, суббота
LIVE-трансляция
Билеты: https://clck.ru/QcuDd
Организатор конференции: WebFacultet
(18+)