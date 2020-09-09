День интернет-рекламы 2020: встречаемся в онлайне 10 октября

Всего за 1 день — десятки инсайтов и фишек для вашего проекта. Контекст, SMM, нативная реклама, SEO, контент-маркетинг, продвижение бренда в сети, управление ресурсами, мобильные технологии, системы автоматизации.

День интернет-рекламы — это must see для маркетологов и владельцев бизнеса. Максимальная концентрация знаний и продуктивного общения обеспечена.

Что будет: 2 параллельных потока докладов — для маркетологов и предпринимателей. Рассмотрим инструменты под разным углом.

20 спикеров. Каждый — эксперт в своей области.

Самые животрепещущие и наболевшие темы.

Кейсы , реальные практики и работающие инструменты.

Бонусом: Онлайн-выставка полезных сервисов — партнеров мероприятия — с подарками и розыгрышами.

Нетворкинг и новые знакомства. Только теперь не нужно преодолевать стеснение и подходить к незнакомым людям , пока они едят пирожок. Еще один плюс онлайна!

Варианты участия: Простой онлайн: доступ к двум потокам выступлений , презентации , подарки и бонусы от партнеров. Онлайн + материалы: доступ к двум потокам выступлений , видеозаписи выступлений , презентации спикеров , подарки и бонусы от партнеров.

Стоимость участия будет поэтапно повышаться.

А еще зовите коллег — так выгоднее! При покупке от 3 до 5 билетов — скидка 25%

6 и больше билетов — 30%

Не пропустите целый день полного погружения в мир онлайн-продвижения!

Когда: 10 октября 2020, суббота

LIVE-трансляция

Билеты: https://clck.ru/QcuDd

Организатор конференции: WebFacultet

(18+)