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День интернет-рекламы 2020: встречаемся в онлайне 10 октября

Всего за 1 день — десятки инсайтов и фишек для вашего проекта. Контекст, SMM, нативная реклама, SEO, контент-маркетинг, продвижение бренда в сети, управление ресурсами, мобильные технологии, системы автоматизации.

День интернет-рекламы — это must see для маркетологов и владельцев бизнеса. Максимальная концентрация знаний и продуктивного общения обеспечена.

Что будет:
  • 2 параллельных потока докладов — для маркетологов и предпринимателей. Рассмотрим инструменты под разным углом.
  • 20 спикеров. Каждый — эксперт в своей области.
  • Самые животрепещущие и наболевшие темы.
  • Кейсы, реальные практики и работающие инструменты.
Бонусом:
  • Онлайн-выставка полезных сервисов — партнеров мероприятия — с подарками и розыгрышами.
  • Нетворкинг и новые знакомства. Только теперь не нужно преодолевать стеснение и подходить к незнакомым людям, пока они едят пирожок. Еще один плюс онлайна!
Варианты участия:
  1. Простой онлайн: доступ к двум потокам выступлений, презентации, подарки и бонусы от партнеров.
  2. Онлайн + материалы: доступ к двум потокам выступлений, видеозаписи выступлений, презентации спикеров, подарки и бонусы от партнеров.

Стоимость участия будет поэтапно повышаться.

А еще зовите коллег — так выгоднее!
  • При покупке от 3 до 5 билетов — скидка 25%
  • 6 и больше билетов — 30%

Не пропустите целый день полного погружения в мир онлайн-продвижения!

Когда: 10 октября 2020, суббота
LIVE-трансляция
Билеты: https://clck.ru/QcuDd

Организатор конференции: WebFacultet

(18+)

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