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Жизнь

День Иоакима и Анны. Почему 22 сентября категорически запрещено увольняться

22 сентября православные отмечают День Иоакима и Анны, которые были родителями Девы Марии. Рассказываем, какие правила нужно соблюдать сегодня, чтобы не накликать на себя беду.

Церковь. Храм
Церковь. Храм
СС0

В чем суть праздника?

По поверью, Анна и Иоаким не могли иметь детей и долго молились Господу, чтобы он послал им ребенка.

Безутешная пара пришла в церковь, чтобы принести жертву Богу, но получила отказ священника.

Тогда Иоаким впал в скорбь и отправился в пустыню, где долго молился в одиночестве. Спустя 40 дней во снах ему явился ангел, который предсказал рождение дочери — Богородицы.

Дева Мария
Дева Мария
СС0

Что запрещено делать 22 сентября?

В эту дату нельзя:

  • Увольняться и начинать новые дела. В противном случае можно потерпеть неудачи, разрушить планы и мечты;
  • Ругаться, конфликтовать, спорить;
  • Оставлять в доме старые вещи. Чтобы стать счастливым, лучше убрать из жизни лишнее, ненужное;
Рукоделие.
Рукоделие.
ССО
  • Заниматься рукоделием и физическим трудом.

Народные приметы дня

  • Много паутины — к ясной осени и морозной зиме;
  • На луке много шелухи — к холодной зиме;
Репчатый лук.
Репчатый лук.
Открытые источники.
  • Выпал снег — к плохому урожаю на следующий год;
  • На кустах вишни остались листья — к теплу.
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