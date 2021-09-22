День Иоакима и Анны. Почему 22 сентября категорически запрещено увольняться

В чем суть праздника?
По поверью, Анна и Иоаким не могли иметь детей и долго молились Господу, чтобы он послал им ребенка.
Безутешная пара пришла в церковь, чтобы принести жертву Богу, но получила отказ священника.
Тогда Иоаким впал в скорбь и отправился в пустыню, где долго молился в одиночестве. Спустя 40 дней во снах ему явился ангел, который предсказал рождение дочери — Богородицы.
Дева Мария
СС0
Что запрещено делать 22 сентября?
В эту дату нельзя:
- Увольняться и начинать новые дела. В противном случае можно потерпеть неудачи, разрушить планы и мечты;
- Ругаться, конфликтовать, спорить;
- Оставлять в доме старые вещи. Чтобы стать счастливым, лучше убрать из жизни лишнее, ненужное;
Рукоделие.
ССО
- Заниматься рукоделием и физическим трудом.
Народные приметы дня
- Много паутины — к ясной осени и морозной зиме;
- На луке много шелухи — к холодной зиме;
Репчатый лук.
Открытые источники.
- Выпал снег — к плохому урожаю на следующий год;
- На кустах вишни остались листья — к теплу.