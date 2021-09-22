День Иоакима и Анны. Почему 22 сентября категорически запрещено увольняться

22 сентября православные отмечают День Иоакима и Анны, которые были родителями Девы Марии. Рассказываем, какие правила нужно соблюдать сегодня, чтобы не накликать на себя беду.

В чем суть праздника?

По поверью, Анна и Иоаким не могли иметь детей и долго молились Господу, чтобы он послал им ребенка.

Безутешная пара пришла в церковь, чтобы принести жертву Богу, но получила отказ священника.

Тогда Иоаким впал в скорбь и отправился в пустыню, где долго молился в одиночестве. Спустя 40 дней во снах ему явился ангел, который предсказал рождение дочери — Богородицы.

Дева Мария СС0

Что запрещено делать 22 сентября?

В эту дату нельзя:

Увольняться и начинать новые дела. В противном случае можно потерпеть неудачи , разрушить планы и мечты;

разрушить планы и мечты; Ругаться , конфликтовать , спорить;

конфликтовать спорить; Оставлять в доме старые вещи. Чтобы стать счастливым , лучше убрать из жизни лишнее , ненужное;

Рукоделие. ССО

Заниматься рукоделием и физическим трудом.

Народные приметы дня

Много паутины — к ясной осени и морозной зиме;

На луке много шелухи — к холодной зиме;

Репчатый лук. Открытые источники.