День кадрового работника-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем кадровика в прозе
Дорогие наши кадровики! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Пусть ваши кадры будут благодарными, программы не виснут, а труд будет всегда по достоинству оцененным. Желаем вам, чтобы всегда было безотказным здоровье, нервы крепкими, силы неиссякаемыми, энергия вдохновляющей! Новых побед, удачи и простого бескрайнего человеческого счастья!
Поздравляю с днем кадровика! Ваш труд очень важен и ценен для организации и для любого человека. Вы — связующее звено, соединяющее всех в единое целое. Пусть всегда вам попадаются только приятные люди с обеих сторон.
С профессиональным праздником! Никто не умеет так разбираться в людях, как вы! Именно благодаря вашим стараниям у нас в компании работают только хорошие и ответственные люди. Спасибо за все!
Поздравления с Днем кадровика в стихах
С Днем работника по кадрам!
Счастья, роста и успехов!
Пусть останутся за кадром
Все досадные помехи.
Проще, ярче станут будни
И длиннее выходные,
Кадры будут просто чудо —
Волевые, боевые.
Вся бумажная работа
Пусть проходит на ура,
Будет радостей без счета
И полным-полно добра!
Сегодня можно отложить
Приказы, папки и дела,
Ведь за окном чудесный день,
Ваш праздник — День кадровика.
И потому сегодня вас
Мы поздравляем всей гурьбой.
Здоровья, сил, успехов вам,
Зарплат и премии большой.
Пускай почаще хвалит босс,
Работа радость лишь несет,
И пусть счастливый миг не раз
Фортуна вам преподнесет.
Поздравляю с датой славной,
С чудным Днем кадровика!
Пусть удача будет явной,
А профессия — легка.
И улыбка станет шире,
А в глазах горит огонь,
Будет небо ясным, мирным,
Счастье падает в ладонь.
Пусть рабочие успехи
Стороной не обойдут
И доходы без помехи
Поскорее подрастут!
Поздравления с Днем кадровика в смс
В День работника кадровой службы
Пожелаю зарплаты большой,
В коллективе — гармонии, дружбы
И успеха в среде трудовой.
Всем найти подходящее место,
Обеспечить стабильный доход,
И пусть жизнь протекает чудесно,
В каждом дне тебе крупно везнт!
Мы кадровых работников
Сегодня поздравляем,
Внимательных, надёжных,
И благ любых желаем.
Успешной вам работы,
Здоровья и достатка,
Душевного покоя,
Бумажного порядка.
С Днем кадровика!
Пусть будет жизнь легка.
Чтоб кадры веселили
И придавали силы.
В работе — повышенья,
Огромного терпенья.
А личной жизни —лучшей,
Без слез и без «текучки».