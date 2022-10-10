Спокойствие — это так важно! Всегда нужно нервы беречь, Ведь вы все поймете однажды: Не стоит игра эта свеч! Намного важнее здоровье, Гармония в вашей душе, Заполните сердце любовью, Не стоит вам жить в мираже! Депрессиям «нет!», улыбайтесь, Дружите, цените, любите! Шагайте вперед, развивайтесь, И счастливо, ярко живите!

В праздник вам я пожелаю Иметь нервы, крепче стали, Чтоб себя в житейских буднях Крепко вы в руках держали. Пусть психически здоровы Будут люди всей Земли, Я желаю, чтобы чувства Мы друг друга берегли. Жил мир, чтоб без нервных срывов, Не страдая паранойей, Позитива вам желаю В День психического здоровья.

Что ни день — то паранойя,

То садисты, то маньяк,

Террористы обнаглели,

В ЖКХ — сплошной бардак,

От депрессии и стрессов,

Иногда кидает в дрожь,

За спиной сосед — бездельник,

Тихо точит финский нож.

Крышу сносит постепенно,

Но поправить шансы есть —

Запишусь в Наполеоны,

Я, в палату № 6.