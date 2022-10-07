Поздравления с Днем улыбки в прозе
Смех и радость делают нашу жизнь полной и счастливой. Поздравляю всех с Днем улыбки, желаю больше позитива, драйва, искренних и ярких эмоций. А если что-то пойдет не так, сразу вспоминайте слова песни «От улыбки станет всем светлей…» и наслаждайтесь любым общением, каждым днем и моментом! С праздником!
Сегодня — Всемирный день улыбки! Сегодня нужно много улыбаться и твердо обещать себе, держаться в том же духе еще год! Улыбка — это так просто и тепло, мило и красиво! От всего сердца я желаю, чтобы тебе всегда улыбались счастье, а также удача и любовь!
Поздравляю с Днем улыбки! Знаешь ли ты, что одна легкая, но искренняя улыбка, прибавляет в наш мир несколько грамм счастья? Улыбайся круглый год, пусть на душе будет легко, а в жизни — все ладится! Пусть твои улыбки, тысячу раз вернутся к тебе!
Поздравления с Днем улыбки в стихах
День улыбки — добрый праздник,
Поздравления принимай,
Каждый день с улыбки теплой
Непременно начинай.
Улыбайся всем домашним
И коллегам, и друзьям,
Улыбайся тучкам серым,
Листопадам и дождям.
Пусть улыбка помогает
В отношениях и работе,
По плечу пусть будут с ней
Все нелегкие заботы.
С Днем улыбки поздравляю!
Ты в ответ мне улыбнись —
И увидишь, как счастливой
И богатой станет жизнь.
Улыбаются деревья,
Солнце, травы и цветы.
И в ответ им в этот праздник
Подари улыбку ты.
Я желаю, чтоб улыбка
Губ твоих не покидала,
Чтобы исчезли все ошибки,
Жизнь твоя счастливой стала.
Как можно чаще улыбайся,
Ведь без улыбки жизнь не та!
От всех печалей избавляйся,
Лишь приподняв уголки рта!
Желаю, чтобы ярким солнцем
Твои глаза всегда светились,
Пускай удача улыбнется,
Чтоб все мечты осуществились!
Поздравления с Днем улыбки в смс
Нет ужаснее ошибки,
Чем беречь свои улыбки.
Улыбайся всем вокруг,
Будто пред тобою друг.
В День улыбки я желаю
Жить, теплом всех согревая,
На улыбки не скупиться,
Улыбаться, а не злиться!
Ее дарить не жалко,
А получать приятно.
Всем от улыбки сладко,
Как от большой зарплаты.
В дней спешке не теряйся,
Лови моменты счастья,
Почаще улыбайся
И станет жизнь прекрасней!
Люди мира,
Не стесняйтесь,
А почаще
Улыбайтесь!
Чтоб улыбкой
Помогать,
И любовь —
Передавать!