Смех и радость делают нашу жизнь полной и счастливой. Поздравляю всех с Днем улыбки, желаю больше позитива, драйва, искренних и ярких эмоций. А если что-то пойдет не так, сразу вспоминайте слова песни «От улыбки станет всем светлей…» и наслаждайтесь любым общением, каждым днем и моментом! С праздником!

Сегодня — Всемирный день улыбки! Сегодня нужно много улыбаться и твердо обещать себе, держаться в том же духе еще год! Улыбка — это так просто и тепло, мило и красиво! От всего сердца я желаю, чтобы тебе всегда улыбались счастье, а также удача и любовь!