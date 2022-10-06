Поздравления с Днем страховщика в прозе
Поздравляю тебя с профессиональным праздником — Днем страховщика! Желаю тебе продвигаться вверх по карьерной лестнице, получать стабильную высокую зарплату и мастерски страховать своих клиентов! Искренне люби то, чем занимаешься, ибо ты творишь благое дело!
Пусть ваши осмотрительность и предусмотрительность помогают в жизни избежать фатальных ошибок. Хочется пожелать, чтобы вам самому никогда не пришлось воспользоваться страховым полисом, а только предостерегать от непредвиденных катаклизмов других.
Пусть каждый случай будет застрахован лично тобой, чтобы зарплата рекой текла. Пусть каждый каприз будет исполним, а что нельзя купить, то будет подарено жизнью. Развивайся и стремись к идеалам, к мечте, к покорению мира. Поздравляю!
Поздравления с Днем страховщика в стихах
Страховщик, позволь поздравить
С праздником твоим большим.
Я желаю, чтоб клиентом
Был оценен и любим.
Полис счастья и удачи
Выпишет пускай судьба,
Пусть любовь тебя страхует
В жизни непростой всегда.
Денег я желаю много,
Дело в гору пусть идет.
В страховом нелегком деле
Пусть тебе всегда везет.
Застрахуешь все, что нужно,
Дельный дашь всегда совет,
Страховщик ты первоклассный,
Лучше в мире точно нет.
В праздник профессиональный
Я желаю, чтоб судьба
На всю жизнь страховку счастья
Тебе с радостью дала.
Пусть работа прибыль дарит,
Пусть успех несет тебе,
Я желаю мира в сердца,
Двигаться к своей мечте.
Когда торчит машина в ели,
И документы все сгорели,
Упал, взбираясь на лошадку,
Все неприятности в охапку…
Но есть здесь супермен один,
Он страховщик, непобедим,
Проблем вдруг много наберется,
Всегда со всем он разберется.
И если вдруг не повезло,
Беде он сделает назло,
Спасения он поставщик,
Тебя поздравим, страховщик!
Поздравления с Днем страховщика в смс
Застрахуешь всё, что надо:
Дом, машину, дачу с садом,
Тебе в деле равных нет,
Каждый в выгоде клиент.
Деньги пусть к тебе текут,
На успех лежит маршрут,
И любимая работа
Пусть проходит беззаботно!
Задача ваша — страховать,
Задача наша — поздравлять.
Желаем вам всего добиться,
Сомнений всех в себе лишиться.
Здоровье закалять всегда,
Не быть в печали никогда.
Незаменимым стать в работе,
Быть для коллег всегда в почете.
Ты застрахуешь все на свете
И всех-всех-всех до одного!
Тебе успех пусть ярко светит
Ты мастер дела своего!
Пускай растут твои доходы
И все сбываются мечты,
Чтоб ежедневно, год за годом,
Счастливей становился ты!