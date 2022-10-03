Международный день врача

С Международным днем врача

Я вас сегодня поздравляю,

Служить профессии своей

Самоотверженно желаю.



Пусть будут силы и терпение

Болезням дать суровый бой,

Ведь воином здоровья сильным

Быть предначертано судьбой.



Желаю вам добра и счастья,

Чтоб радость вам несла семья,

Тепло дарить всем пациентам

Желаю вам душевно я.

С международным днем врача,

Я вас сегодня поздравляю,

Простого счастья, на века,

От души я вам желаю!



Уверенных движений рук,

Здоровья крепкого, удачи,

Излечить любой недуг,

Придумать лучшие лекарства.



Неудач вам не встречать,

Чтоб было все всегда успешно

И пусть у вас будет всегда,

Спокойно на душе и сердце!