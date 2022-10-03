Поздравления с Днем врача в прозе
Профессия врача — одна из самых благородных на земле, а ваш труд — крайне важен и необходим для каждого из нас. Спасибо за ваш титанический труд, стойкость и выносливость, высокий профессионализм! Вы помогаете сохранить самое главное для человека — его здоровье. Будьте же и вы здоровы, счастливы и оптимистичны! Пусть вашу жизнь наполнят доброта, теплота и гармония.
Поздравляю Вас с Днем врача! Ваша профессия настолько важна, что не должна быть недооцененной, особенно в этот непростой период. От всего сердца желаю здоровья, бодрости духа, новых знаний, карьерного роста, чтобы пациенты уважали, хвалили, любили и благодарили!
В Международный день врача будьте, прежде всего, здоровы, улыбчивы, счастливы. Вы помогаете сохранить или восстановить самое главное — здоровье человека. Труд врача достоин почтения и уважения. Искренне желаем благополучия, достойной оплаты труда, высоких достижений на профессиональном поприще, здоровых улыбчивых пациентов.
Поздравления с Днем врача в стихах
С Международным днем врача
Я вас сегодня поздравляю,
Служить профессии своей
Самоотверженно желаю.
Пусть будут силы и терпение
Болезням дать суровый бой,
Ведь воином здоровья сильным
Быть предначертано судьбой.
Желаю вам добра и счастья,
Чтоб радость вам несла семья,
Тепло дарить всем пациентам
Желаю вам душевно я.
С международным днем врача,
Я вас сегодня поздравляю,
Простого счастья, на века,
От души я вам желаю!
Уверенных движений рук,
Здоровья крепкого, удачи,
Излечить любой недуг,
Придумать лучшие лекарства.
Неудач вам не встречать,
Чтоб было все всегда успешно
И пусть у вас будет всегда,
Спокойно на душе и сердце!
Помочь пациентам бывает непросто,
Желаем вам сил и терпения роста.
Желаем решений так долго искомых,
И вслед — результатов в работе весомых.
Желаем здоровья, зарплаты достойной,
Диагнозов точных, дежурств поспокойней,
Держать руку твердо на пульсе открытий.
Врачи, поздравленья сегодня примите.
Поздравления с Днем врача в смс
Международный день врача
Сегодня наступил,
Пусть все восторженно кричат:
Ура! — вам море сил,
В работе этой непростой
Желаем не сдаваться,
Пусть дома ждут уют, покой,
Мечты начнут сбываться!
Ежедневные заботы
Пусть приносят радость чаще,
Вдохновение и опыт
Для победы настоящей!
Пусть терпение не подводит,
Чтобы боли облегчать:
Счастья, радости, здоровья —
Поздравляю с Днем врача!
Пусть подарит День врача
Свет, добро, терпение,
А успехи осенят
Все твои стремления!
В каждом дне тепло живет,
Радость и надежда,
Без сомнений и невзгод
Жизнь течет, как речка!