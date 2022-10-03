4 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Международный день врача — 3 октября. Душевные поздравления в прозе, стихах и смс

В первый понедельник октября в мире поздравляют врачей с их профессиональным праздником. Altapress.ru предлагает поздравить врачей за их огромный труд в прозе, стихах и смс.

Медицина. Врач.
Медицина. Врач.
CC0

Поздравления с Днем врача в прозе

Профессия врача — одна из самых благородных на земле, а ваш труд — крайне важен и необходим для каждого из нас. Спасибо за ваш титанический труд, стойкость и выносливость, высокий профессионализм! Вы помогаете сохранить самое главное для человека — его здоровье. Будьте же и вы здоровы, счастливы и оптимистичны! Пусть вашу жизнь наполнят доброта, теплота и гармония.

Поздравляю Вас с Днем врача! Ваша профессия настолько важна, что не должна быть недооцененной, особенно в этот непростой период. От всего сердца желаю здоровья, бодрости духа, новых знаний, карьерного роста, чтобы пациенты уважали, хвалили, любили и благодарили!

В Международный день врача будьте, прежде всего, здоровы, улыбчивы, счастливы. Вы помогаете сохранить или восстановить самое главное — здоровье человека. Труд врача достоин почтения и уважения. Искренне желаем благополучия, достойной оплаты труда, высоких достижений на профессиональном поприще, здоровых улыбчивых пациентов.

Поздравления с Днем врача в стихах

С Международным днем врача
Я вас сегодня поздравляю,
Служить профессии своей
Самоотверженно желаю.

Пусть будут силы и терпение
Болезням дать суровый бой,
Ведь воином здоровья сильным
Быть предначертано судьбой.

Желаю вам добра и счастья,
Чтоб радость вам несла семья,
Тепло дарить всем пациентам
Желаю вам душевно я.

С международным днем врача,
Я вас сегодня поздравляю,
Простого счастья, на века,
От души я вам желаю!

Уверенных движений рук,
Здоровья крепкого, удачи,
Излечить любой недуг,
Придумать лучшие лекарства.

Неудач вам не встречать,
Чтоб было все всегда успешно
И пусть у вас будет всегда,
Спокойно на душе и сердце!

Помочь пациентам бывает непросто,
Желаем вам сил и терпения роста.
Желаем решений так долго искомых,
И вслед — результатов в работе весомых.

Желаем здоровья, зарплаты достойной,
Диагнозов точных, дежурств поспокойней,
Держать руку твердо на пульсе открытий.
Врачи, поздравленья сегодня примите.

Поздравления с Днем врача в смс

Международный день врача
Сегодня наступил,
Пусть все восторженно кричат:
Ура! — вам море сил,
В работе этой непростой
Желаем не сдаваться,
Пусть дома ждут уют, покой,
Мечты начнут сбываться!

Ежедневные заботы
Пусть приносят радость чаще,
Вдохновение и опыт
Для победы настоящей!

Пусть терпение не подводит,
Чтобы боли облегчать:
Счастья, радости, здоровья —
Поздравляю с Днем врача!

Пусть подарит День врача
Свет, добро, терпение,
А успехи осенят
Все твои стремления!

В каждом дне тепло живет,
Радость и надежда,
Без сомнений и невзгод
Жизнь течет, как речка!

Источник.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость