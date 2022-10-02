Поздравления с Днем социального педагога в прозе
Поздравляю с Международным днём социального педагога. Пусть Вашими стараниями духовно развивается и общество, и любой человек от молодого до пожилого, пусть нравственность и здоровый образ жизни будут в приоритетах каждого. Желаю Вам крепчайших сил и доброго здоровья, высокого уважения в социуме и большого счастья в доме.
Глубокоуважаемые и талантливые социальные педагоги, сегодня ваш профессиональный праздник, потому желаем вам, чтобы все ваши проекты и все ваши идеи находили применения в реальности. Чтобы ваши воспитанники показывали те результаты, которые вы стремились получить. И, чтобы все ваши старания оценивались по достоинству.
Поздравляю с Международным днем социального педагога и желаю не терять профессионализма и положительного эмоционального настроя. Пусть Ваш труд и усердие делают этот мир лучше и добрее. Желаю здоровья, взаимопонимания окружающих, уважения, счастья и всех благ.
Поздравления с Днем социального педагога в стихах
Социальный педагог
Иногда бывает строг,
Но добра его душа,
Да и сам он хоть куда!
Руку помощи протянет,
Упрекать ни в чём не станет,
Скажет нужные слова,
Будет искренним всегда.
Он научит, он наставит,
На хороший путь направит.
Без него мы пропадем,
В омут темный упадем.
Проживет пусть сотню лет
Этот важный человек!
Желаю в День соцпедагога
Огромной выдержки и сил,
Чтобы тепла, отдачи много
И пользы труд ваш приносил.
Чтоб души детские согрелись
От вашей нежной доброты,
Глаза их счастьем загорелись,
И все исполнились мечты!
И вам важнейшею наградой
Пусть будет детский звонкий смех,
И больше ничего не надо,
Детей улыбки — ваш успех!
Социальных педагогов
День сегодня — поздравляем!
Это труд, который люди
Бесконечно уважают.
С теплотой в душе и в сердце
Вы идете всем навстречу.
Мир становится светлее,
Жить становится всем легче.
Разобьют о доброту
Всех вопросов остроту.
Вам терпения, вниманья
И любви, и пониманья!
Поздравления с Днем социального педагога в смс
Безграничного терпенья,
Самых добрых, светлых дней,
А в работе — вдохновенья,
Чтоб поддерживать детей.
Больше Вам удач, везенья,
Только правильных дорог.
Принимайте поздравленья,
Социальный педагог!
Не могут многие не знать,
Как тяжело соцпедагогам
И как у них работы много.
Мы им сегодня пожелать
Хотим огромного терпения,
Поменьше трудных чтоб детей,
Здоровья, счастья, вдохновения
И много творческих идей.
Социальный педагог,
Нынче праздник твой настал,
Живи, не ведая тревог,
Займи везенья пьедестал!
Желаем оставаться чутким,
Всегда отзывчивым и благородным,
Чтоб радости счастливые минутки
Дали отпор унылым мыслям сумасбродным!