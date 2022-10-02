Социальный педагог

Иногда бывает строг,

Но добра его душа,

Да и сам он хоть куда!



Руку помощи протянет,

Упрекать ни в чём не станет,

Скажет нужные слова,

Будет искренним всегда.



Он научит, он наставит,

На хороший путь направит.

Без него мы пропадем,

В омут темный упадем.



Проживет пусть сотню лет

Этот важный человек!

Желаю в День соцпедагога

Огромной выдержки и сил,

Чтобы тепла, отдачи много

И пользы труд ваш приносил.



Чтоб души детские согрелись

От вашей нежной доброты,

Глаза их счастьем загорелись,

И все исполнились мечты!



И вам важнейшею наградой

Пусть будет детский звонкий смех,

И больше ничего не надо,

Детей улыбки — ваш успех!