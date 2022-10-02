2 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Международный день социального педагога — 2 октября. Искренние поздравления в прозе, стихах и смс

2 октября мир отмечает День социального педагога. Этот педагог не только учит детей, но и поддерживает, наставляет и помогает преодолеть трудности жизни. Праздник учредили в мае 2009 года на Копенгагенской Конференции социальных педагогов. Altapress.ru предлагает поздравить с этой датой в прозе, стихах и смс.

Подарок. Цветы.
Подарок. Цветы.
СС0

Поздравления с Днем социального педагога в прозе

Поздравляю с Международным днём социального педагога. Пусть Вашими стараниями духовно развивается и общество, и любой человек от молодого до пожилого, пусть нравственность и здоровый образ жизни будут в приоритетах каждого. Желаю Вам крепчайших сил и доброго здоровья, высокого уважения в социуме и большого счастья в доме.

Глубокоуважаемые и талантливые социальные педагоги, сегодня ваш профессиональный праздник, потому желаем вам, чтобы все ваши проекты и все ваши идеи находили применения в реальности. Чтобы ваши воспитанники показывали те результаты, которые вы стремились получить. И, чтобы все ваши старания оценивались по достоинству.

Поздравляю с Международным днем социального педагога и желаю не терять профессионализма и положительного эмоционального настроя. Пусть Ваш труд и усердие делают этот мир лучше и добрее. Желаю здоровья, взаимопонимания окружающих, уважения, счастья и всех благ.

Поздравления с Днем социального педагога в стихах

Социальный педагог
Иногда бывает строг,
Но добра его душа,
Да и сам он хоть куда!

Руку помощи протянет,
Упрекать ни в чём не станет,
Скажет нужные слова,
Будет искренним всегда.

Он научит, он наставит,
На хороший путь направит.
Без него мы пропадем,
В омут темный упадем.

Проживет пусть сотню лет
Этот важный человек!

Желаю в День соцпедагога
Огромной выдержки и сил,
Чтобы тепла, отдачи много
И пользы труд ваш приносил.

Чтоб души детские согрелись
От вашей нежной доброты,
Глаза их счастьем загорелись,
И все исполнились мечты!

И вам важнейшею наградой
Пусть будет детский звонкий смех,
И больше ничего не надо,
Детей улыбки — ваш успех!

Социальных педагогов
День сегодня — поздравляем!
Это труд, который люди
Бесконечно уважают.

С теплотой в душе и в сердце
Вы идете всем навстречу.
Мир становится светлее,
Жить становится всем легче.

Разобьют о доброту
Всех вопросов остроту.
Вам терпения, вниманья
И любви, и пониманья!

Поздравления с Днем социального педагога в смс

Безграничного терпенья,
Самых добрых, светлых дней,
А в работе — вдохновенья,
Чтоб поддерживать детей.

Больше Вам удач, везенья,
Только правильных дорог.
Принимайте поздравленья,
Социальный педагог!

Не могут многие не знать,
Как тяжело соцпедагогам
И как у них работы много.
Мы им сегодня пожелать
Хотим огромного терпения,
Поменьше трудных чтоб детей,
Здоровья, счастья, вдохновения
И много творческих идей.

Социальный педагог,
Нынче праздник твой настал,
Живи, не ведая тревог,
Займи везенья пьедестал!

Желаем оставаться чутким,
Всегда отзывчивым и благородным,
Чтоб радости счастливые минутки
Дали отпор унылым мыслям сумасбродным!

Источник.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость