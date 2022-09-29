Желаю, чтобы сердце ваше

Всегда активно кровь качало!

Ведь сердца труд безумно важен,

Без сердца б все, увы, пропало!



Свое сердечко берегите,

Не стоит злобу в нем держать,

Здоровье смолоду храните,

Чтоб не пришлось к врачу бежать!



Пусть с сердцем будет все отлично,

Пусть счастье в нем живет всегда!

Сердечко бьется пусть ритмично

И не подводит никогда!

С всемирным днем сердца тебя поздравляю,

Здоровья тебе, удачи и сил,

Я от души сегодня желаю,

Моторчик ты свой всегда береги!



Правильно кушай и делай зарядку,

Меньше тревог, хлопот и забот,

Пусть будет всегда с тобой все в порядке,

Беду не пускай на свой ты порог!