Поздравления с Днем сердца в прозе
Поздравляю со Всемирным днем сердца. Желаю, чтобы твоё доброе и открытое сердце с каждым днём сталкивалось только с любовью, радостью, счастьем и вдохновением. Дари близким свою нежность и заботу, береги своё сердце и оставляй в нем только теплые воспоминания.
Поздравляю со Всемирным днем сердца! Береги себя и своих родных. И пускай твоё сердце не просит покоя, пускай твой мотор постоянно работает в ритме любви и надежд. Желаю заботиться о своем сердце и никогда ни в чём ему не отказывать. Желаю крепчайшего здоровья, жизненной энергии и сердечной радости.
Сегодня — Всемирный день сердца! Желаем всем крепкого здоровья, правильного ритмичного сердцебиения, великолепного самочувствия, много сил и энергии! Пусть здоровый образ жизни будет непоколебимой константой у вас и ваших близких. Счастья вам, улыбок и хорошего настроения!
Поздравления с Днем сердца в стихах
Желаю, чтобы сердце ваше
Всегда активно кровь качало!
Ведь сердца труд безумно важен,
Без сердца б все, увы, пропало!
Свое сердечко берегите,
Не стоит злобу в нем держать,
Здоровье смолоду храните,
Чтоб не пришлось к врачу бежать!
Пусть с сердцем будет все отлично,
Пусть счастье в нем живет всегда!
Сердечко бьется пусть ритмично
И не подводит никогда!
С всемирным днем сердца тебя поздравляю,
Здоровья тебе, удачи и сил,
Я от души сегодня желаю,
Моторчик ты свой всегда береги!
Правильно кушай и делай зарядку,
Меньше тревог, хлопот и забот,
Пусть будет всегда с тобой все в порядке,
Беду не пускай на свой ты порог!
Какой ты знаешь самый милый звук?
Я так скажу, что это сердца стук.
Он обеспечивает жизнь для организма.
Моторчику хватает героизма.
Так береги моторчик свой, щади,
Чтоб билось равномерно у тебя в груди,
Чтобы здоровым твое сердце было
И долго-долго бы тебе служило.
Поздравления с Днем сердца в смс
Тук-тук-тук — стучит сердечко,
Это главный наш мотор.
Пусть оно вас не подводит,
Пусть не гаснет в нем задор.
Берегите орган важный,
Поселите в нем любовь,
Пусть оно бесперебойно
Счастье поставляет в кровь.
С праздником вас поздравляю,
День сегодня не простой.
Миром сердце прославляем,
Орган важный, основной.
Пусть стучит всегда сердечко
Без запинок, как часы.
Пусть любовь лишь в нем пылает,
Пусть не будет пустоты.
В Днем всемирным сердца
Нынче поздравляю,
Стука счастью в такт
Вам всегда желаю.
Не шалит моторчик
Никогда пускай,
Добрым только чувствам
Сердце открывай.