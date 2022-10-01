Поздравления с Днем пожилого человека в прозе
Поздравляю с праздником вас: замечательных, мудрых и добрых людей, которые для нас, молодых, собственно и создали весь этот мир. Благодарю за вашу доброту, трудолюбие, надёжность, ответственность — без вас не было бы ни нас самих, ни всего, что нас окружает. Будьте же бодры, здоровы, позитивны, а мы постараемся всё созданное вами сохранить и преумножить. Спасибо, и счастья вам, поздравляю!
Что может быть важнее людей, которые знают так много об этой жизни, обладают мудростью, опытом, добротой? Дорогие главные люди Земли, с праздником! Будьте всегда одарены заботой, уважением, пониманием не только близких, но и окружающих людей. Пусть в душе живет гармония, а в сердце поют соловьи. Пусть будет время и повод для любимых дел, отдыха и наслаждения жизнью. Пусть родные любят и почитают. Здоровья!
Поздравляю с Международным днем пожилых людей! Желаю каждый раз просыпаться с доброй мыслью, каждый день встречать с радостной улыбкой. Пусть сердце не устанет мечтать и любить, пусть душа наполняется счастьем и отрадой, пусть как можно чаще случаются чудеса и теплые встречи с дорогими людьми. Здоровья Вам, уважения окружающих и мира.
Поздравления с Днем пожилого человека в стихах
Страницы лет листаются
И вдаль летят быстрей,
Сегодня отмечается
День пожилых людей.
Тем, кто в дороге жизненной
Свой опыт накопил,
Желаем оптимизма мы
И самых крепких сил.
И настроенья бодрого,
Здоровья — крепче нет,
Всего вам в жизни доброго,
Тепла и долгих лет!
С праздником вас поздравляю!
Пусть не будет в жизни бед,
В полном здравии желаю
Жить как минимум сто лет.
Пусть душа не постареет,
Будет вечно молода,
Сердце от любви трепещет,
Не взирая на года.
Каждой нажитой морщинкой,
Каждым волосом седым
Можете гордиться смело.
Вы — пример всем молодым.
Особый день в календаре
Октябрь месяц начинает:
Сегодня пожилых людей
Всех от души мы поздравляем!
На ваших силах и плечах
Дома и улицы взрастали.
Своих не покладая рук,
Для нас красоты создавали!
Вам счастья, сил, добра, тепла,
Здоровья крепкого и мира.
Чтоб всех житейских важных благ
На век ваш с головой хватило!
Поздравления с Днем пожилого человека в смс
С днем пожилых людей
Примите поздравления!
Огромного здоровья вам,
Сил, бодрости, везения.
Пускай блестят почаще
От радости глаза!
Побольше смеха, счастья,
Пусть Бог хранит от зла.
Бесценен опыт золотой.
Пусть серебро виски покрыло —
В душе вы молоды всегда,
И в этом тоже ваша сила.
Сегодня поздравляем вас,
Здоровья крепкого желаем,
Вниманья близких и друзей.
Вас ценим, любим, уважаем.
Вас мы любим, уважаем,
Сил и радости желаем,
Остается пусть душа
Ещё долго молода.
Не смотрите на седины,
И всегда будьте красивы.
Жить желаем много лет,
Никаких не зная бед!