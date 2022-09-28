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Жизнь

День генерального директора — 28 сентября. Важные поздравления в прозе, стихах и смс

28 сентября в России отмечают неофициальный День генерального директора. Учредила праздник редакция журнала для руководителей «Генеральный директор». Altapress.ru подготовил поздравления для профессионалов в прозе, стихах и смс.

Заключение договора.
Заключение договора.
unsplash.com

Поздравления с Днем генерального директора в прозе

Поздравляю с Днем генерального директора в России! Желаем — надежных партнеров, ответственных сотрудников, великолепного финансового роста, развития и прогресса! Пусть все поставленные цели достигаются, работа протекает слаженно и гладко. Крепких нервов, хорошего здоровья, четкости и налаженности в работе. Пусть все непокоренные вершины будут ваши!

С Днем генерального директора в России! Желаю уверенности в завтрашнем дне, финансового роста, дальнейшего развития и достижения всех целей! Пусть все в жизни происходит гармонично, слаженно и плавно, без форс-мажоров и сбоев! Процветания вам и успехов во всех делах! Пускай рост прибыли превзойдет все ожидания!

Мудрость, ответственность и профессионализм — те три основных качества, которые делают из вас по-настоящему талантливого и всеми уважаемого генерального директора. Желаем, чтобы Ваша организация процветала и приносила Вам стабильно высокий доход. Сохраняйте и приумножайте свои блага, будьте образцовым семьянином, достигайте новых побед! Желаем Вашему делу только выгодных контрактов, надежных партнеров и расширения масштабов деятельности.

Поздравления с Днем генерального директора в стихах

Вы умный и талантливый, и даже гениальный,
И пост у Вас серьезный, директор генеральный!
Сегодня с Вашим праздником поздравляем Вас,
Пример для подражания Вы всегда для нас!

Желаем Вам здоровья, наш смелый капитан,
Везения, удачи, и счастья океан!
Пусть фирма процветает, доход стремится вверх,
Пусть вас сопровождает во всех делах успех!

Ответственная должность, руководящий пост,
Путь гендиректора в компании непрост.
Но ценят все работники Ваш опыт, обаяние.
И Вам от коллектива всеобщее признание.

Желаем на работе удачи и терпения,
А в крупных сделках всей компании везения.
Пусть крепким будет здравие и нервы не шалят.
Во всех делах — лишь эффективный результат.

День генерального директора в России
Сегодня отмечаем всей страной.
Директор это значит, умный, сильный,
Успешный, деловой и волевой.

Желаем гендиректору удачи,
Везения и всяческих побед,
Работать с вдохновеньем и отдачей,
Умело управлять и жить без бед!

Поздравления с Днем генерального директора в смс

Гендиректор, поздравляем
С праздником весомым вас,
Взлетов новых пожелаем,
Чтоб азарт ваш не погас.

Ладилась чтоб вся работа,
В гору чтоб лишь шли дела,
Чтобы миссия большая
И доход большой несла.

Гендиректор наш, сегодня
Мы хотим поздравить вас.
Вы ведете нас к победе,
В деле нашем вы ведь ас.

В этот праздник пожелаем
Сил, идей, идти вперед.
Знаем точно — только с вами
Коллектив не пропадет.

Гендиректор, поздравляем,
В праздник ваш мы от души,
Вы начальник просто супер,
И как профи хороши.

Вам желаем мы успехов,
Чтоб на все хватало сил,
Чтобы дух командный бодрый
На свершения вдохновил.

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