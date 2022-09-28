Вы умный и талантливый, и даже гениальный,

И пост у Вас серьезный, директор генеральный!

Сегодня с Вашим праздником поздравляем Вас,

Пример для подражания Вы всегда для нас!



Желаем Вам здоровья, наш смелый капитан,

Везения, удачи, и счастья океан!

Пусть фирма процветает, доход стремится вверх,

Пусть вас сопровождает во всех делах успех!

Ответственная должность, руководящий пост,

Путь гендиректора в компании непрост.

Но ценят все работники Ваш опыт, обаяние.

И Вам от коллектива всеобщее признание.



Желаем на работе удачи и терпения,

А в крупных сделках всей компании везения.

Пусть крепким будет здравие и нервы не шалят.

Во всех делах — лишь эффективный результат.