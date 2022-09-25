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Жизнь

День машиностроителя — 25 сентября. Высокотехничные поздравления в прозе, стихах и смс

В последнее воскресенье сентября принято отмечать День машиностроителя. Праздник учредили в связи с указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года. Altapress.ru подготовил вдохновляющие поздравления в прозе, стихах и смс.

Рабочий на заводе
Рабочий на заводе
СС0

Поздравления с Днем машиностроителя в прозе

Поздравляем всех тех, кто имеет непосредственное отношения к важной и жизненно необходимой отрасли — машиностроения. Желаем вам производственных успехов, прогрессов и результатов. Пускай наше машиностроение никогда не стоит на месте, а бесконечно развивается, растет и ширится. Желаем новых идей, проектов и разработок. Желаем, чтобы ваш труд всегда был хорошо оценен. С праздником!

Дорогие машиностроители, поздравляем с профессиональным праздником! В вашей непростой работе желаем продуктивной деятельности, конструктивных решений, новых идей и уникальных разработок. Пускай ваш труд будет высокооплачиваемым и востребованным, приносит вам удовлетворение и самореализацию!

Поздравляем с профессиональным праздником и благодарим за такой важный и необходимый в нашей жизни труд! Машины приносят пользу не только на производстве, но и в домашнем быту, выручают человека — и в этом ваша заслуга. Желаем вам процветания таланта, больше новых идей и свершений, плодотворной работы и душевного комфорта. Пусть работа будет в радость!

Поздравления с Днем машиностроителя в стихах

Есть один хороший праздник,
Он для тех, кто не дурак,
Кто в машинах всяких разных
Знает, что, и где, и как.

Он для тех, кто вмиг построит
Самый сложный агрегат,
Кто свою удачу словит,
Не заметив всех преград.

Будет пусть, машин строитель,
Счастье полным, на века,
Звезды как путеводитель
И зарплата высока!

Машиностроитель! Тебе поздравления
Сегодня звучат пусть во всех уголках,
За труд твой тебе — почет, уважение,
И пожелания удачи в делах.

Эпоха машин, агрегатов, приборов,
Труда твоего везде видим плоды,
Все крутится, вертится, мчится и едет,
Везде приложил свои руки ты.

Желаем идти в ногу с удачей,
Желаем позиций своих не сдавать,
Работать всегда с максимальной отдачей,
В реальность мечты свои воплощать.

Машиностроитель — ты мастер отменный,
Ты сделал давно нашу жизнь современной,
Ведь мы без машин ни туда, ни сюда,
В них ритм нашей жизни и наша судьба.

Мы с праздником нынче тебя поздравляем,
Прекрасных сюрпризов от жизни желаем.
Пускай на работе тебя уважают,
А дома заботятся и обожают!

Поздравления с Днем машиностроителя в смс

Ваятель деталей, создатель машин,
Технических всех покоритель вершин,
Пусть праздник твой громом гремит по земле,
Машиностроителю слава везде!

С днем машиностроителя!
Желаем механизмов повелителям
Расчетов верных и побольше сил,
Чтоб каждый день вам радость приносил.

Удачи, веры, а в работе — точности,
В финансовой подушке — только прочности,
Здоровья крепкого, любви, добра,
В делах амурных — верности, тепла!

Поздравляю с праздником,
Производственным твоим,
Добра тебе, побольше радости,
Пусть улыбнётся тебе мир.

Желаю лестницу карьерную,
Пройти до вершины самой,
Любить, ценить свою работу,
Считать ее важной и главной!

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