Сегодня праздник тех,

Кто дарит детям чудо,

Пусть будет вас успех

Преследовать повсюду!



И как на праздник, пусть

Идётся на работу,

А мимо мчатся грусть,

Проблемы и заботы!



Лекарством от всех бед

Улыбки деток будут,

Желаю долгих лет

И самых теплых будней!

Любимых воспитателей

Поздравить мы спешим,

Огромное спасибо

Сказать за все хотим.



За нежность их и ласку,

За множество идей,

За то, что очень любят

Нас — маленьких детей.



Мы лепим и рисуем,

Танцуем и поем.

Всей группой поздравляем

Вас с этим славным днем!