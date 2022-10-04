Поздравления с Днем животных в прозе
Сегодня Всемирный день животных. Пусть наши братья меньшие всегда будут под нашей защитой и опекой, пусть они не попадают в Красную Книгу из года в год, пусть фауна развивается и процветает, пусть наши любимцы дарят нам любовь и нежность.
Поздравляю со Всемирным днем животных и хочу пожелать, чтобы наши любимые питомцы радовали нас каждый день и наполняли наши сердца любовью. Желаю, чтобы фауна всего мира жила по законам справедливости джунглей, чтобы и дикие, и домашние животные были здоровы, полны сил и энергии, природной красоты и грации.
Поздравляю со Всемирным днем животных. Желаю быть отзывчивым и добрым человеком, желаю быть искренним и великодушным, всячески оберегать братьев наших младших, заботиться о них и любить, ведь животные делают наш мир ярче, радостнее и веселее.
Поздравления с Днем животных в стихах
В День всемирный всех животных
Вас с улыбкой поздравляю,
С меньшими друзьями крепко
Вам дружить всегда желаю.
Чтоб хвостатых и лохматых
От души всегда любили,
За прирученных в ответе,
Чтоб всегда, ребята, были.
Пусть они вам дарят радость,
Всплеск эмоций, позитив,
Ну, а вы их берегите,
Нет тут альтернатив.
С всемирным днем животных
Вас я поздравляю,
Братьев наших меньших
Беречь я призываю.
Им много не надо,
Им жизнь дает природа,
Которую мы с вами
Губим год от года.
Прошу вас, люди, будьте
К животным вы добрей,
Чтобы живой планету
Оставить для детей.
Настал Всемирный день животных,
Давайте вспомним в этот час,
Что всем зверям нужна забота,
Частичка теплоты от нас.
Своих питомцев берегите.
Зачем ругать по пустякам?
Всегда вкуснее их кормите,
Они же радость дарят нам!
Поздравления с Днем животных в смс
Всех любителей забавных
Братьев наших меньших.
С днем животных поздравляю
Славных и умнейших.
Пусть любимцы дарят радость,
Каждый день снимают стресс.
Не терять желаю к жизни
Вместе с ними интерес.
Наши младшие собратья,
Этот день сегодня ваш!
Пожимаем ваши лапки,
Дарим вам любую блажь!
Свои ушки берегите,
Шерсть, усы и хвост, конечно!
Ну, а мы дарить заботу
Вам готовы бесконечно!
Мы не одни на этой планете,
Земля — наша мать, а мы — ее дети,
Животные тоже наша семья,
Они — братья меньшие, людям друзья,
Так пусть же повсюду птицы поют,
И рядом животные мирно живут,
И чтоб не исчезла с Земли красота,
Мы охранять ее будем всегда!