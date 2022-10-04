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Жизнь

День животных — 4 октября. Мимимишные поздравления в прозе, стихах и смс

Всемирный день защиты животных отмечают 4 октября. Праздник учредили в 1931 году на международном конгрессе защитников природы и их сторонников. В этот день поздравляют защитников четырехлапых друзей человека, работников приютов для животных и хозяев питомцев. Altapress.ru подготовил поздравления в прозе, стихах и смс.

Щенок йоркширского терьера
Щенок йоркширского терьера
freepik.com

Поздравления с Днем животных в прозе

Сегодня Всемирный день животных. Пусть наши братья меньшие всегда будут под нашей защитой и опекой, пусть они не попадают в Красную Книгу из года в год, пусть фауна развивается и процветает, пусть наши любимцы дарят нам любовь и нежность.

Поздравляю со Всемирным днем животных и хочу пожелать, чтобы наши любимые питомцы радовали нас каждый день и наполняли наши сердца любовью. Желаю, чтобы фауна всего мира жила по законам справедливости джунглей, чтобы и дикие, и домашние животные были здоровы, полны сил и энергии, природной красоты и грации.

Поздравляю со Всемирным днем животных. Желаю быть отзывчивым и добрым человеком, желаю быть искренним и великодушным, всячески оберегать братьев наших младших, заботиться о них и любить, ведь животные делают наш мир ярче, радостнее и веселее.

Поздравления с Днем животных в стихах

В День всемирный всех животных
Вас с улыбкой поздравляю,
С меньшими друзьями крепко
Вам дружить всегда желаю.

Чтоб хвостатых и лохматых
От души всегда любили,
За прирученных в ответе,
Чтоб всегда, ребята, были.

Пусть они вам дарят радость,
Всплеск эмоций, позитив,
Ну, а вы их берегите,
Нет тут альтернатив.

С всемирным днем животных
Вас я поздравляю,
Братьев наших меньших
Беречь я призываю.

Им много не надо,
Им жизнь дает природа,
Которую мы с вами
Губим год от года.

Прошу вас, люди, будьте
К животным вы добрей,
Чтобы живой планету
Оставить для детей.

Настал Всемирный день животных,
Давайте вспомним в этот час,
Что всем зверям нужна забота,
Частичка теплоты от нас.

Своих питомцев берегите.
Зачем ругать по пустякам?
Всегда вкуснее их кормите,
Они же радость дарят нам!

Поздравления с Днем животных в смс

Всех любителей забавных
Братьев наших меньших.
С днем животных поздравляю
Славных и умнейших.

Пусть любимцы дарят радость,
Каждый день снимают стресс.
Не терять желаю к жизни
Вместе с ними интерес.

Наши младшие собратья,
Этот день сегодня ваш!
Пожимаем ваши лапки,
Дарим вам любую блажь!

Свои ушки берегите,
Шерсть, усы и хвост, конечно!
Ну, а мы дарить заботу
Вам готовы бесконечно!

Мы не одни на этой планете,
Земля — наша мать, а мы — ее дети,
Животные тоже наша семья,
Они — братья меньшие, людям друзья,
Так пусть же повсюду птицы поют,
И рядом животные мирно живут,
И чтоб не исчезла с Земли красота,
Мы охранять ее будем всегда!

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