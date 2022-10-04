В День всемирный всех животных

Вас с улыбкой поздравляю,

С меньшими друзьями крепко

Вам дружить всегда желаю.



Чтоб хвостатых и лохматых

От души всегда любили,

За прирученных в ответе,

Чтоб всегда, ребята, были.



Пусть они вам дарят радость,

Всплеск эмоций, позитив,

Ну, а вы их берегите,

Нет тут альтернатив.

С всемирным днем животных

Вас я поздравляю,

Братьев наших меньших

Беречь я призываю.



Им много не надо,

Им жизнь дает природа,

Которую мы с вами

Губим год от года.



Прошу вас, люди, будьте

К животным вы добрей,

Чтобы живой планету

Оставить для детей.