Поздравления с Днем командира корабля в прозе
Поздравляю с Днем командира надводного, подводного и воздушного корабля. Хочу пожелать стойкости морального духа и неимоверно крепких сил, высокого оптимизма и энтузиазма, великого уважения и бравых идей, верных решений и чётких приказов, уверенности в себе и благополучной деятельности, вечной отваги и мужества.
Поздравляю с Днем командира надводного, подводного и воздушного корабля. Желаю браво и умело командовать своим судном и отменным экипажем, желаю командовать парадом своего каждого дня. Будь успешен и уважаем, достоин чести и знатных побед. Желаю крепкого здоровья, оптимизма и яркой улыбки, которая всегда подарит близким радость, которая всегда подбодрит твою команду!
Поздравляю с Днем командира надводного, подводного и воздушного корабля. И так как этот праздник совмещает всех сразу командиров, и пожелать хочу тебе всего и сразу: желаю нырять в глубины счастья и удачи, желаю высоко летать по облакам достойных целей и больших надежд, желаю уверенно держаться на плаву, при чём и в прямом, и в переносном смысле. Здоровья тебе, силы, бодрости и твёрдого стержня смелого, уверенного, непоколебимого и неуязвимого командира.
Поздравления с Днем командира корабля в стихах
Командиру корабля
Мудрости желаем,
Быть по жизни у руля,
Жить, не унывая!
Своё судно направлять
Только верным курсом
И в работе проявлять
Высшее искусство!
Важный статус свой ценить,
Крепко им гордиться
И в реальность воплотить
Весь набор амбиций!
Командиру пожелаем,
Пусть сменяются года,
А отвага боевая
Не угаснет никогда.
Пусть в груди всегда пылает
Сердце-пламенный мотор,
Все, кто младше, уважают,
И характер будет твёрд.
Пусть к успеху верным курсом
Твой маршрут всегда лежит,
Все задумки удаются,
Бог в ненастье защитит!
Шлю свои я поздравления,
Командирам кораблей,
Что по воздуху летают,
Бороздят простор морей.
Я желаю, чтоб бескрайним
Был воздушный океан,
Глубина морей объятия,
Чтобы раскрывала вам.
Будут пусть в руках надежных
Кораблей ваших штурвалы,
Вам желаю, командиры,
Чтоб на землю возвращались.
Поздравления с Днем командира корабля в смс
Будь отличным командиром,
Ведь порядок там, где ты!
Управляй умело миром,
Воплощай свои мечты!
Сил желаю и терпения,
И здоровья крепче стали,
Много счастья и везения,
Чтоб глаза огнем сверкали!
Командиров поздравляю,
Бравых, сильных, молодых.
От души желаю, парни,
Благ больших вам, неземных.
Пусть корабль лишь по курсу
Четко движется вперед.
А работа только радость
И доход вам принесет.
Сегодня случился день командира,
Того, кто способен легко управлять
На море, в воде и по воздуху мира —
Корабль вести прямо к цели. Опять
Мы вам поздравок готовим особый,
Чтоб радовать вас и удачу дарить,
Ведь вы — народ достаточно гордый,
И вас нелегко просто так удивить.