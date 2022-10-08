8 октября
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Жизнь

День командира корабля — 8 октября. Воодушевляющие поздравления в прозе, стихах и смс

8 октября в России отмечают День командира надводного, подводного и воздушного корабля. Этот день был выбран в честь Наваринского сражение в бухте Ионического моря в 1827 году. Altapress.ru подготовил поздравления в прозе, стихах и смс.

Корабль в бутылке
Корабль в бутылке
СС0

Поздравления с Днем командира корабля в прозе

Поздравляю с Днем командира надводного, подводного и воздушного корабля. Хочу пожелать стойкости морального духа и неимоверно крепких сил, высокого оптимизма и энтузиазма, великого уважения и бравых идей, верных решений и чётких приказов, уверенности в себе и благополучной деятельности, вечной отваги и мужества.

Поздравляю с Днем командира надводного, подводного и воздушного корабля. Желаю браво и умело командовать своим судном и отменным экипажем, желаю командовать парадом своего каждого дня. Будь успешен и уважаем, достоин чести и знатных побед. Желаю крепкого здоровья, оптимизма и яркой улыбки, которая всегда подарит близким радость, которая всегда подбодрит твою команду!

Поздравляю с Днем командира надводного, подводного и воздушного корабля. И так как этот праздник совмещает всех сразу командиров, и пожелать хочу тебе всего и сразу: желаю нырять в глубины счастья и удачи, желаю высоко летать по облакам достойных целей и больших надежд, желаю уверенно держаться на плаву, при чём и в прямом, и в переносном смысле. Здоровья тебе, силы, бодрости и твёрдого стержня смелого, уверенного, непоколебимого и неуязвимого командира.

Самолет
Самолет
СС0

Поздравления с Днем командира корабля в стихах

Командиру корабля
Мудрости желаем,
Быть по жизни у руля,
Жить, не унывая!

Своё судно направлять
Только верным курсом
И в работе проявлять
Высшее искусство!

Важный статус свой ценить,
Крепко им гордиться
И в реальность воплотить
Весь набор амбиций!

Командиру пожелаем,
Пусть сменяются года,
А отвага боевая
Не угаснет никогда.

Пусть в груди всегда пылает
Сердце-пламенный мотор,
Все, кто младше, уважают,
И характер будет твёрд.

Пусть к успеху верным курсом
Твой маршрут всегда лежит,
Все задумки удаются,
Бог в ненастье защитит!

Шлю свои я поздравления,
Командирам кораблей,
Что по воздуху летают,
Бороздят простор морей.

Я желаю, чтоб бескрайним
Был воздушный океан,
Глубина морей объятия,
Чтобы раскрывала вам.

Будут пусть в руках надежных
Кораблей ваших штурвалы,
Вам желаю, командиры,
Чтоб на землю возвращались.

Корабль во льдах, зима.
Корабль во льдах, зима.
СС0

Поздравления с Днем командира корабля в смс

Будь отличным командиром,
Ведь порядок там, где ты!
Управляй умело миром,
Воплощай свои мечты!

Сил желаю и терпения,
И здоровья крепче стали,
Много счастья и везения,
Чтоб глаза огнем сверкали!

Командиров поздравляю,
Бравых, сильных, молодых.
От души желаю, парни,
Благ больших вам, неземных.

Пусть корабль лишь по курсу
Четко движется вперед.
А работа только радость
И доход вам принесет.

Сегодня случился день командира,
Того, кто способен легко управлять
На море, в воде и по воздуху мира —
Корабль вести прямо к цели. Опять
Мы вам поздравок готовим особый,
Чтоб радовать вас и удачу дарить,
Ведь вы — народ достаточно гордый,
И вас нелегко просто так удивить.

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