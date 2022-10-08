Поздравляю с Днем командира надводного, подводного и воздушного корабля. Хочу пожелать стойкости морального духа и неимоверно крепких сил, высокого оптимизма и энтузиазма, великого уважения и бравых идей, верных решений и чётких приказов, уверенности в себе и благополучной деятельности, вечной отваги и мужества.

Поздравляю с Днем командира надводного, подводного и воздушного корабля. Желаю браво и умело командовать своим судном и отменным экипажем, желаю командовать парадом своего каждого дня. Будь успешен и уважаем, достоин чести и знатных побед. Желаю крепкого здоровья, оптимизма и яркой улыбки, которая всегда подарит близким радость, которая всегда подбодрит твою команду!

Поздравляю с Днем командира надводного, подводного и воздушного корабля. И так как этот праздник совмещает всех сразу командиров, и пожелать хочу тебе всего и сразу: желаю нырять в глубины счастья и удачи, желаю высоко летать по облакам достойных целей и больших надежд, желаю уверенно держаться на плаву, при чём и в прямом, и в переносном смысле. Здоровья тебе, силы, бодрости и твёрдого стержня смелого, уверенного, непоколебимого и неуязвимого командира.