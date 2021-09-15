День Калужской иконы Божией Матери и мученика Мамонтия. Почему 15 сентября нужно копать картошку и пить молоко

Что можно делать в двойной праздник
В 1771 году в Калуге свирепствовала язва. От нее, по преданию, жителям помогла избавиться Калужская икона Божией Матери, которую 3 дня обносили вокруг города.
Как и в день почитания иконы, в праздник Мамонтия рекомендуют совершать обряды на привлечение удачи, здоровья и достатка. Считается, что сегодня святые делают все возможное, чтобы люди получали исцеление от добрых поступков.
15 числа принято ходить в гости к родным и друзьям — чтобы радовать их своим теплом, присутствием, заботой. Лучше всего в эту дату наряжаться, есть сыр и творог, по поверью, наделенные оздоравливающей силой. Неотъемлемый ритуал — и питье молока.
Если нет настроения на красивые наряды и визиты к близким, можно «запросить» благоговение святых трудом. К примеру, выкопать картошку в поле или на даче.
Что запрещено 15 сентября
Нельзя:
- Отказывать в помощи;
- Бездельничать;
- Жаловаться и капризничать;
- Поддаваться негативным мыслям.
Народные приметы в День Калужской иконы и Мамонтия
- Сегодня ясный день — к теплой осени;
- Красный закат — к скорым морозам;
- Дождь — к сухой осени;
- Низкие облака — к непогоде.