День Калужской иконы Божией Матери и мученика Мамонтия. Почему 15 сентября нужно копать картошку и пить молоко

15 сентября православные отмечают День Калужской иконы божией матери и мученика Мамонтия (Овчарника). Рассказываем, как в этот день завоевать покровительство святых и достичь благополучия.

Что можно делать в двойной праздник

В 1771 году в Калуге свирепствовала язва. От нее, по преданию, жителям помогла избавиться Калужская икона Божией Матери, которую 3 дня обносили вокруг города.

Как и в день почитания иконы, в праздник Мамонтия рекомендуют совершать обряды на привлечение удачи, здоровья и достатка. Считается, что сегодня святые делают все возможное, чтобы люди получали исцеление от добрых поступков.

15 числа принято ходить в гости к родным и друзьям — чтобы радовать их своим теплом, присутствием, заботой. Лучше всего в эту дату наряжаться, есть сыр и творог, по поверью, наделенные оздоравливающей силой. Неотъемлемый ритуал — и питье молока.

Если нет настроения на красивые наряды и визиты к близким, можно «запросить» благоговение святых трудом. К примеру, выкопать картошку в поле или на даче.

Рука помощи. pixabay.com.

Что запрещено 15 сентября

Нельзя:

Отказывать в помощи;

Бездельничать;

Жаловаться и капризничать;

Поддаваться негативным мыслям.

Народные приметы в День Калужской иконы и Мамонтия

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