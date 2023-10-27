День капризных сотрудников и другие интересные праздники, которые отмечают 27 октября

Международный день плюшевого мишки, День осенних миражей и другие необычные праздники, которые отмечают в мире сегодня.

День капризных сотрудников

В этот день можно действовать двумя путями: или позволить вашим ворчливым сослуживцам быть собой, или «отомстить» за весь год интриг и провокаций, и высказать такому человеку все, что о нем думаете. Ну а если вы сами этот сотрудник, то готовьтесь к чему-то из перечисленного.

Игрушка. Плюшевый медведь. pixabay.com.

Международный день плюшевого мишки

Неофициальный, поистине милый праздник распространен по всему миру. Если не в каждом, то в большинстве домой есть плюшевые мишки, которые принято дарить не только детям, но и взрослым, обычно, как знак нежности и привязанности. Так вот, у этого создания всех размеров есть персональный праздник.

Осень. СС0

День осенних миражей

Осень не обязательно должна быть сырой и хмурой. Некоторые люди находят в этом времени года большое очарование, наверное, именно они придумали столь необыкновенный праздник. Остается только остановиться и взглянуть в янтарные глаза этой самой осени.

Осень. СС0

Всемирный день аудиовизуального наследия

Учрежденный ООН в 2005 году, это событие посвящено осведомленности о значимости и рисках сохранения звукозаписи и аудиовизуальных документов, что особо актуально в век современных технологий.