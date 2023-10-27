День капризных сотрудников и другие интересные праздники, которые отмечают 27 октября

День капризных сотрудников
В этот день можно действовать двумя путями: или позволить вашим ворчливым сослуживцам быть собой, или «отомстить» за весь год интриг и провокаций, и высказать такому человеку все, что о нем думаете. Ну а если вы сами этот сотрудник, то готовьтесь к чему-то из перечисленного.
Международный день плюшевого мишки
Неофициальный, поистине милый праздник распространен по всему миру. Если не в каждом, то в большинстве домой есть плюшевые мишки, которые принято дарить не только детям, но и взрослым, обычно, как знак нежности и привязанности. Так вот, у этого создания всех размеров есть персональный праздник.
День осенних миражей
Осень не обязательно должна быть сырой и хмурой. Некоторые люди находят в этом времени года большое очарование, наверное, именно они придумали столь необыкновенный праздник. Остается только остановиться и взглянуть в янтарные глаза этой самой осени.
Всемирный день аудиовизуального наследия
Учрежденный ООН в 2005 году, это событие посвящено осведомленности о значимости и рисках сохранения звукозаписи и аудиовизуальных документов, что особо актуально в век современных технологий.