День Казанской Божьей Матери 2019: что нельзя делать в праздник

Казанская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых в России икон. Праздник Казанской иконы отмечают дважды, 21 июля и 4 ноября. Рассказываем, чем она знаменита, о чем молятся Казанской иконе Божией Матери и что нельзя делать в праздник.

Казанская Божья Матерь 2019: история иконы

Казанскую икону нашли в 1579 году. Согласно церковному преданию, девятилетней девочке Матроне явилась Богородица и повелела найти икону на одном из пепелищ (недавно в Казани произошел страшный пожар). И действительно — нашли образ Божией Матери, завернутый в сукно. На этом месте построили Богородицкий девичий монастырь и церковь, а первый список с иконы отправили в Москву, пишет «Фома».

В 1612 году народное ополчение, которое освободило Россию от польских захватчиков, перед штурмом Кремля три дня постилось и молилось перед Московским списком Казанской иконы Божией Матери. В честь освобождения Москвы на Красной площади построили Казанский собор.

В 1812 году, во время Отечественной войны, перед отбытием в русскую армию перед Казанским образом Богородицы молился Михаил Кутузов.

В 1904 году оригинал Казанской иконы похитили. Преступники утверждали, что уничтожили образ. Его судьба точно неизвестна.

Когда говорят «Казанская икона», важно понимать: речь идет не только об одном образе-оригинале, но и о многих списках с него.

Казанская икона Божией Матери СС0 , via Wikimedia Commons

О чем молятся Казанской иконе

В православии у икон и святых нет четкой «специализации» — кому конкретно молиться в трудной жизненной ситуации. Христианину нужно, прежде всего, верить в силу Бога, который может исполнить его просьбу.

Традиционно у Казанской иконы Божией Матери просили помощи в скорбях и болезнях, пишет hram-kupina.ru. Казанским образом благословляли молодоженов, эту икону вешали над колыбелью ребенка.

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Праздник Казанской: что нельзя делать 21 июля

Особенных церковных запретов, связанных с празднованием дня Казанской иконы Божьей Матери, нет.

В этот день (как и в другие) нежелательно ругаться, ссориться с окружающими и завидовать. Не стоит злоупотреблять алкоголем.

В интернете распространено мнение, что в православные праздники нельзя работать, шить, делать уборку. Это не так. Но если есть возможность, нужно сходить в храм на службу и помолиться.