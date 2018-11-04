День Казанской иконы Божией Матери в 2018 году. Какого числа, история, о чем молятся

Казанская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых в России икон. Праздник Казанской иконы отмечают дважды в году, 21 июля и 4 ноября. Altapress.ru рассказывает, почему Казанскую икону так почитают в нашей стране, как она связана с Днем народного единства, о чем молятся Казанской иконе Божией Матери.

Казанская икона Божией Матери: краткая история чудотворного образа

Когда говорят об истории Казанской иконы, важно понимать, что речь идет не только об одном святом образе — оригинале, но и о многих списках.

Казанскую икону нашли в 1579 году. Как видно из названия, это произошло в Казани. 27 лет прошло с момента взятия города Иваном Грозным, и населяли его в основном мусульмане. В июне в Казани вспыхнул страшный пожар.

Казанская икона Божией Матери СС0 , via Wikimedia Commons

Согласно церковному преданию, спустя некоторое время девятилетней девочке Матроне явилась Богородица и повелела найти икону на одном из пепелищ. И действительно — нашли образ Божией Матери, завернутый в сукно. На этом месте построили Богородицкий девичий монастырь и церковь, а первый список с иконы отправили в Москву, пишет «Фома».

В 1612 году народное ополчение, которое освободило Россию от польских захватчиков, перед штурмом Кремля три дня постилось и молилось перед Московским списком Казанской иконы Божией Матери. В честь освобождения Москвы на Красной площади построили Казанский собор.

В 1812 году, во время Отечественной войны, перед отбытием в русскую армию перед Казанским образом Богородицы молился Михаил Кутузов.

В 1904 году оригинал Казанской иконы похитили. Преступники утверждали, что уничтожили образ. Его судьба точно неизвестна.

Свечи. Церковь. Молитва. СС0

О чем молятся Казанской иконе?

В православии у икон и святых нет четкой «специализации» — кому конкретно молиться в трудной жизненной ситуации. Христианину нужно, прежде всего, верить в силу Бога, который может исполнить его просьбу.

Традиционно у Казанской иконы Божией Матери просили помощи в скорбях и болезнях, пишет hram-kupina.ru. Казанским образом благословляли молодоженов, эту икону вешали над колыбелью ребенка.