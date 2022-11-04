4 ноября
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Жизнь

День Казанской иконы. Кто и о чем может ей молиться, и что нельзя делать 4 ноября

В православном календаре 4 ноября — День Казанской иконы Божией матери. С каким событием связан праздник, кто может помолиться лику, и почему сегодня нельзя работать — в материале altapress.ru.

Храм. Церковь. Архитектура
Храм. Церковь. Архитектура
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Бедствие и вещий сон: история Казанской иконы

Обретение Казанской иконы произошло в 1579 году, после пожара в Казани. Бедствие уничтожило часть города. Пламя охватило дом купца Онучича.

Позже Матроне, его десятилетней дочери, явилась во сне Богородица. Она велела откопать икону на пепелище дома.

Сон повторился трижды. Горожане принялись копать и нашли икону в указанном месте. Впоследствии там построили Богородицкий девичий монастырь.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
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Икона и народное единство: с каким событием связана икона

Казанская икона Божией Матери считается покровительницей народного ополчения. С ней войско штурмом взяло Китай-город и избавило Москву от польских интервентов в 1612 году.

Православная церковь издавна чтит икону 4 ноября.

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Что можно делать: традиции на День Казанской иконы

По поверью, День Казанской иконы — удачный для свадьбы. Предки верили, что если жениться 4 ноября, то семейная жизнь будет счастливой.

Девушки в эту дату гадали на суженого. Верующие обязательно ходили в церковь.

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О чем молиться Казанской иконе

Казанской иконе Божией Матери можно молиться об излечении болзней (особенно — глазных), а также семейном благополучии и избавлении от войны.

Молитва. Свечи. Церковь
Молитва. Свечи. Церковь
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Что нельзя: запреты 4 ноября

В День Казанской иконы Божией Матери запрещено работать. В противном случае, считали предки, человек может погрязнуть в нищете и болезнях.

Кроме того, 4 ноября не следует ссориться, грустить о прошлом и плакать.

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Когда еще отмечают День Казанской иконы

День Казанской иконы Божией матери также отмечают 21 июля.

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Погода: народные приметы 4 ноября
  • Ветер дует с юга 4 ноября — к снегу.
  • Утром 4 ноября туман — к теплу.
  • На Казанскую икону ясная погода — жди похолодания.
  • Нет дождя 4 ноября — урожай будет плохим.
Сбор урожая.
Сбор урожая.
freepik.com/Racool_studio
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С праздником: именины 4 ноября

Именины 4 ноября отмечают Александр, Анна, Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Елизавета, Захар, Иван, Константин, Максим, Николай и Федор.

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