День Казанской иконы. Кто и о чем может ей молиться, и что нельзя делать 4 ноября

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Что можно делать: традиции на День Казанской иконы

По поверью, День Казанской иконы — удачный для свадьбы. Предки верили, что если жениться 4 ноября, то семейная жизнь будет счастливой.

Девушки в эту дату гадали на суженого. Верующие обязательно ходили в церковь.