День Казанской иконы. Кто и о чем может ей молиться, и что нельзя делать 4 ноября

Обретение Казанской иконы произошло в 1579 году, после пожара в Казани. Бедствие уничтожило часть города. Пламя охватило дом купца Онучича.
Позже Матроне, его десятилетней дочери, явилась во сне Богородица. Она велела откопать икону на пепелище дома.
Сон повторился трижды. Горожане принялись копать и нашли икону в указанном месте. Впоследствии там построили Богородицкий девичий монастырь.
Казанская икона Божией Матери считается покровительницей народного ополчения. С ней войско штурмом взяло Китай-город и избавило Москву от польских интервентов в 1612 году.
Православная церковь издавна чтит икону 4 ноября.
По поверью, День Казанской иконы — удачный для свадьбы. Предки верили, что если жениться 4 ноября, то семейная жизнь будет счастливой.
Девушки в эту дату гадали на суженого. Верующие обязательно ходили в церковь.
Казанской иконе Божией Матери можно молиться об излечении болзней (особенно — глазных), а также семейном благополучии и избавлении от войны.
В День Казанской иконы Божией Матери запрещено работать. В противном случае, считали предки, человек может погрязнуть в нищете и болезнях.
Кроме того, 4 ноября не следует ссориться, грустить о прошлом и плакать.
День Казанской иконы Божией матери также отмечают 21 июля.
- Ветер дует с юга 4 ноября — к снегу.
- Утром 4 ноября туман — к теплу.
- На Казанскую икону ясная погода — жди похолодания.
- Нет дождя 4 ноября — урожай будет плохим.
Именины 4 ноября отмечают Александр, Анна, Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Елизавета, Захар, Иван, Константин, Максим, Николай и Федор.