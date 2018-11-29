Машины и премии: победителей алтайского конкурса в сфере АПК наградили призами на 23 млн рублей

28 декабря в Барнауле в краевом театре драмы прошло торжественное награждение победителей трудового соревнования, на которое съехались руководители и работники ведущих агропромышленных предприятий со всего региона — иначе говоря, все «сливки» алтайского АПК.

В Барнауле наградили лучших работников агропромышленного комплекса по итогам 2018 года.

Почетные грамоты, денежные премии и автомобили (их дарят абсолютным лидерам по номинациям) получили более 100 человек. На их поощрение в этом году из краевого бюджета выделили 23,5 млн рублей.

Лучшим руководителем сельхозпредприятия стал Юрий Пресняков, гендиректор хозяйства «Кытмановское», в пищевой отрасли — Павел Крайняк, директор компании «Алтайские колбасы», занимающейся мясопереработкой.

Павел Крайняк,

директор компании «Алтайские колбасы»:

Для нас эта победа не первая. В прошлом году «Алтайские колбасы» стали лучшим перерабатывающим предприятием. В нынешнем нам вновь удалось повторить этот успех и стать лучшими сразу в нескольких номинациях — как лучшее перерабатывающее предприятие, предприятие сельскохозяйственной направленности. Кроме того, меня признали директором года в пищевой промышленности. Сегодня очень приятно здесь находиться. Здоровый соревновательный дух объединил такое количество разных людей. Для нас очень важно это единение, оно дает возможность заявить, что отрасль живет и развивается.

28 ноября чествовали и других представителей агропромышленного комплекса. В этот день получили свои награды лауреаты премии губернатора «За верность профессии», присуждаемой за большой вклад в развитие сельского хозяйства.

Второй год аналогичная премия вручается и работникам пищевой отрасли. Каждый победитель получает солидные денежные премии.

В Барнауле наградили лучших работников агропромышленного комплекса по итогам 2018 года. Анна Зайкова

В этом году «За верность профессии» отметили мастера колбасного цеха каменского комбината «Восход» Анну Смирнову. Каков размер премии она не уточнила, лишь сказала, что это почти годовая ее заработная плата.

Кто стал лучшим среди пищевых предприятий?

Среди предприятий пищевой отрасли награды получили «Барнаульский молочный комбинат», «Барнаульская халвичная фабрика», «Третьяковский элеватор», «Мельник», «Брюкке», «Рикон» и другие.

В Барнауле наградили лучших работников агропромышленного комплекса по итогам 2018 года. Анна Зайкова

Алексей Рыбников,

генеральный директор «Барнаульского пивоваренного завода»:

Коллектив «Барнаульского пивоваренного завода» добился наивысших результатов в производственной деятельности и стал победителем трудового соревнования. Эта награда для предприятия является весьма почетной и вполне заслуженной. В 2018 году на заводе провели модернизацию производственных мощностей, создали 29 новых рабочих мест, увеличили заработную плату, усовершенствовали систему мер, направленных на обеспечение инфраструктуры и улучшение условий труда сотрудников.

Как все начиналось

Традицию проведения краевого трудового соревнования возродили в Алтайском крае в 1996 году.

С тех пор в нем участвуют хозяйства региона, предприятия пищевой, перерабатывающей, фармацевтической отрасли, бригады, смены, звенья, рядовые сотрудники, муниципалитеты, городские округа, научные учреждения, СМИ. Также каждый год в крае награждаются лучшие трудовые династии и выбирают лучшего руководителя.