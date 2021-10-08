День командира корабля-2021. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

В День командира надводного, подводного и воздушного корабля я хочу пожелать безупречной удачи и великого успеха, бравого здоровья и почета в любом кругу, легких решений любого вопроса и бодрого настроения, замечательных идей и невероятного счастья в жизни.

Поздравляю с Днем командира надводного, подводного и воздушного корабля. Искренне желаю с полной уверенностью сил и мужеством сердца вести свой корабль в нужном направлении, обминая все неудачи, беды и невзгоды. Пусть каждый путь будет благополучным, пусть каждый день приносит успех и отраду души, пусть каждый миг будет по-особенному ценен и дорог для сердца.