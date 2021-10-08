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Жизнь

День командира корабля-2021. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

День командира наводного, подводного и воздушного корабля празднуют 8 октября. К празднику altapress.ru подобрал поздравления в прозе, стихах и смс.

Корабль в море.
Корабль в море.
СС0

Поздравления с Днем командира корабля в прозе

В День командира надводного, подводного и воздушного корабля я хочу пожелать безупречной удачи и великого успеха, бравого здоровья и почета в любом кругу, легких решений любого вопроса и бодрого настроения, замечательных идей и невероятного счастья в жизни.

Поздравляю с Днем командира надводного, подводного и воздушного корабля. Искренне желаю с полной уверенностью сил и мужеством сердца вести свой корабль в нужном направлении, обминая все неудачи, беды и невзгоды. Пусть каждый путь будет благополучным, пусть каждый день приносит успех и отраду души, пусть каждый миг будет по-особенному ценен и дорог для сердца.

Поздравляю с Днем командира надводного, подводного и воздушного корабля! И пусть командовать не просто, я все же желаю, чтобы у тебя это получалось легко. Желаю дружного экипажа и благополучного следования по заданному курсу. Будь честным, справедливым, отважным командиром, хорошим, добрым и счастливым человеком!

Самолет. Авиасообщение.
Самолет. Авиасообщение.
CC0

Поздравления с Днем командира корабля в стихах

Командиру корабля
Пожелаю на все годы
Оставаться у руля,
И безоблачной погоды.

Верный курс всегда держать,
Достигать заветной цели
И награды получать,
Ярче солнца чтоб блестели!

Держите курс всегда на счастье!
Ведь командиром быть — награда!
Пусть непогода и ненастья
Не станут вам в пути преградой!

Вперед пусть ваше судно мчится:
В воде, и в небе, под водой,
Все берегут вас, как зеницу,
Ведь капитан вы удалой!

Командир — гордое звание,
Опора, искусство движения,
Стать им — это только призвание,
Не знать вам и впредь поражений.

Нести свое звание гордо, вперед,
Никогда не сдаваться,
Успехов, удачи, здоровья,
Мужества, смелости, счастья.

Море.
Море.
Из личного архива Олега Лебедева.

Поздравления с Днем командира корабля в смс

Ты командир, и это круто!
Отважным, сильным будь всегда,
Исследуй новые маршруты,
А также страны, города!

Желаю крепкого здоровья,
Осуществления целей всех,
Будь окружен большой любовью
И целься только на успех!

Командир — это важное звено
На любом российском корабле,
И судно не пойдет без него
Ни в воздухе, ни в воде, ни на земле!

Командиры кораблей,
Принимайте поздравления,
Многое от вас зависит,
От смекалки и решения.

Вам желаю я здоровья,
Чтобы силы лишь крепчали,
Чтоб стремления к победам
Никогда не покидали.

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