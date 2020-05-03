День кондитера 2020: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем кондитера в стихах
С Днем кондитера сегодня
Поздравляю мастеров,
Каждый будет пусть успешен,
Вдохновен, всегда здоров.
Сладкое искусство ваше,
Пусть несет лишь позитив,
Проявлять желаю в деле
Творчество и креатив.
Пусть фантазия бушует,
В сфере сахарных идей,
Шоколадных, мармеладных
Я желаю вам затей.
С Днем кондитера поздравить
В праздник сладкий ваш хочу,
Пусть шедевры из десертов
Будут все вам по плечу.
Новые пускай идеи
Вам покоя не дают,
Вверх идет пускай карьера,
Дома пусть царит уют.
Счастья, радости, достатка,
Творческого вдохновения,
Будут в жизни вашей чаще
Пусть ванильные мгновения.
Пусть будет сладкой твоя жизнь,
Как будто мед или сгущенка!
От счастья сладко улыбнись,
Твоя прекрасна работенка!
Глазурь, сиропы, шоколад —
Одно сплошное наслаждение!
Наверно, каждый будет рад
Твое попробовать творение!
Пусть будут вкусные десерты
Доход отличный приносить!
Пускай всегда тебя клиенты
Будут как мастера ценить!
Поздравления с Днем кондитера в прозе
Поздравляю с праздником сладости и красоты, с Днём кондитера. Желаю воздушных, как бисквит, мечтаний и вкусных, как сливочный крем, мгновений жизни. Пусть твои кондитерские шедевры всем приходятся по вкусу, пусть всегда у тебя будет масса креативных идей и возможностей для их воплощения!
С Днём кондитера. Желаю не печь, а создавать настоящие шедевры сладкого искусства, желаю не работать, а творить, желаю не просто жить, а наслаждаться каждым сладким мгновением своей жизни. Пусть каждая идея и мечта воплощается в чудо реальности, пусть каждый день дарит успех, признание таланта, удачу и любовь!
Поздравляю с Днём кондитера и от души желаю воздушных мечтаний и сладких мгновений жизни, волшебного настроения и ярких эмоций, вкусных идей и невероятных шедевров твоего кондитерского искусства. Желаю постоянно совершенствовать свой «сладкий» талант и каждый день встречать только с улыбкой.
Поздравления с Днем кондитера в смс
У тебя работа — сказка,
Ты — кондитер, мастер счастья,
Ведь спасут твои шедевры
От уныния и несчастья.
В День кондитера желаю,
Радости и вдохновения,
Пусть работа окрыляет,
Дарит светлые мгновения.
День кондитера сегодня,
Поздравления принимайте,
Сладким мастерством своим,
Как и прежде удивляйте.