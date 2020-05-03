День кондитера 2020: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

С Днем кондитера сегодня

Поздравляю мастеров,

Каждый будет пусть успешен,

Вдохновен, всегда здоров.



Сладкое искусство ваше,

Пусть несет лишь позитив,

Проявлять желаю в деле

Творчество и креатив.



Пусть фантазия бушует,

В сфере сахарных идей,

Шоколадных, мармеладных

Я желаю вам затей.

С Днем кондитера поздравить

В праздник сладкий ваш хочу,

Пусть шедевры из десертов

Будут все вам по плечу.



Новые пускай идеи

Вам покоя не дают,

Вверх идет пускай карьера,

Дома пусть царит уют.



Счастья, радости, достатка,

Творческого вдохновения,

Будут в жизни вашей чаще

Пусть ванильные мгновения.