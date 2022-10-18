18 октября
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Жизнь

День конфет — 18 октября. Интересные факты о любимых сладостях

18 октября по всему миру празднуют День конфет. В честь праздника altapress.ru собрал интересные и необычные факты о сладостях.

Конфеты.
Конфеты.
СС0

1. Конфеты «Чупа-Чупс» покорили не только мировой рынок, но и космос. В 1995 году российские космонавты на станции «Мир» получили посылку с «Чупа-Чупсами».

Центр по управлению полетами посчитал конфету на палочке самой безопасной для употребления в невесомости.

2. Не трудно заметить, что шоколад поднимает настроение. И в XVI веке ему даже приписывали лечебные свойства и продавали в аптеках.

Однако, когда люди поняли, что шоколад не лечит от кашля и не борется с болями, его, наоборот, стали винить во всех бедах. Одна барышня писала:

«Советую тебе больше не есть шоколада. Моя знакомая ела его во время беременности и родила на свет совершенно черного ребенка».

Шоколад. Конфеты.
Шоколад. Конфеты.
СС0

3. Сахарную вату придумали стоматологи. Дантист Уильям Моррисон и его партнер, кондитер Джон К. Уортон представили на Всемирной выставке в 1904 году «волшебную нить» — лакомство из сахарной пудры.

4. В Японии производят более 50 разных вкусов шоколада Kit-Kat. Можно встретить такие вкусы, как черничный чизкейк, белый персик, зеленый чай и яблоко.

И даже совсем не сладкие: жареный картофель, абрикосовые косточки, французская соль и тыква.

Конфеты.
Конфеты.
СС0

5. Существуют производители, которые намеренно делают свои конфеты невкусными. 10 вкусов мармеладного горошка BeanBoozled могут вызвать приступ тошноты.

В Азии есть конфеты под названием «Козявки гориллы», которые готовят из неаппетитных бобов. А сладости Ant Candy, как нетрудно догадаться, делают из сахарного сиропа и муравьев.

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