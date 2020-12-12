День конституции 2020: история и традиции праздника

Ежегодно 12 декабря отмечается День конституции Российской Федерации. В этом году праздник имеет особое значение, ведь летом были внесены важные поправки в основной закон государства. Рассказываем, когда этот день был учрежден, а также его историю и традиции.

Общественные наблюдатели на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Как появился День Конституции РФ

Конституция — главный нормативный правовой документ, в котором зафиксирован государственный строй страны. Ею регулируется процесс образования и система управления, кроме того, в Конституции определены права и свободы человека. Она имеет высшую юридическую силу, а это означает, что каждый принимаемый властями закон не может ей противоречить.

Главный нормативный правовой акт нашей страны был принят 12 декабря 1993 года. В этот день состоялся всенародный референдум, на который пришли более 58 млн россиян. Им предлагалось проголосовать за или против проекта основного закона.

Большинством голосов Конституция была принята, а спустя две недели опубликована и официально вступила в силу. С этого момента в России был установлен новый государственный строй — страна стала смешанной президентско-парламентской республикой с федеративным устройством. В основу управления государством был положен принцип разделения власти на три ветви — исполнительную, законодательную и судебную.

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле. Анна Зайкова.

Через год 12 декабря учредили государственным праздником — Днем Конституции.

Как в России отмечают День конституции

12 декабря практически во всех российских городах проходят патриотические мероприятия, торжества, митинги и акции. Также к этому дню приурочен Общероссийский прием граждан, в который представители органов власти отвечают на вопросы жителей государства.

День Конституции также отмечается концертами. На них почетными грамотами награждают заслуженных юристов и судей. Важной традицией является торжественное вручение 12 декабря паспортом гражданам, достигшим 14 лет.

Внесение поправок в Конституцию

В 2020 году на всенародном голосовании было принято решение о внесении ряда поправок в Конституцию РФ.

Всего в Конституцию внесено 206 поправок. В соответствии с этим требуется изменить 98 законов.