День Конституции 2019: выходной или нет

12 декабря в России празднуют День конституции. Документ, который считается основным законом государства, приняли всенародным голосованием в 1993 году. В 2019 году 12 декабря выпадает на четверг, и это рабочий день.

Почему не отдыхаем в День Конституции

Официальным выходным День Конституции перестал быть в 2005 году. Такую поправку Госдума внесла в Трудовой кодекс в декабре 2004 года. В июле 2005 года праздник причислили к памятным датам страны.

В 2018 году в Совфеде предложили снова сделать День конституции выходным днем. По мнению сенатора Людмилы Нарусовой, таким образом можно поднять интерес к изучению этого закона.

«Мне кажется, что необходимо сделать, и это абсолютно заслуженно, 12 декабря общегосударственным выходным днем, чтобы привлечь внимание и интерес к изучению, к самому факту существования Основного закона», — сказала сенатор.

Однако это предложение не реализовали.