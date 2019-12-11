День Конституции 2019: выходной или нет

Почему не отдыхаем в День Конституции
Официальным выходным День Конституции перестал быть в 2005 году. Такую поправку Госдума внесла в Трудовой кодекс в декабре 2004 года. В июле 2005 года праздник причислили к памятным датам страны.
В 2018 году в Совфеде предложили снова сделать День конституции выходным днем. По мнению сенатора Людмилы Нарусовой, таким образом можно поднять интерес к изучению этого закона.
«Мне кажется, что необходимо сделать, и это абсолютно заслуженно, 12 декабря общегосударственным выходным днем, чтобы привлечь внимание и интерес к изучению, к самому факту существования Основного закона», — сказала сенатор.
Однако это предложение не реализовали.