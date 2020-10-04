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Жизнь

День космических войск 2020: поздравления в стихах, прозе и смс

4 октября 1957 года был запущен первый искусственный спутник земли и в честь этой памятной даты возник День космических войск. Altapress.ru подготовил подборку приятных поздравлений с Днем космических войск в стихах, прозе и смс.

Космонавты работают в открытом космосе.
Космонавты работают в открытом космосе.
Александр Герст, vk.com/prokopyev_iss

Поздравления с Днем космических войск в стихах

В мир прекрасных звезд, планет
Тайный и магический
Переносимся, друзья,
В день мы войск космических.

Тех, кто родину свою
С неба защищает.
С праздником, их славных днем,
Нынче поздравляем.

Жизни вашей Млечный путь
Ровно пусть ложиться.
И заветная мечта
Пусть осуществиться.

С Днем войск Космических
Сегодня поздравляю,
Безмерного вам счастья,
Как космос, пожелаю.

Пускай кометы смеха
Просторы бороздят,
Любви метеориты
Пусть вас всегда летят.

Пусть млечный путь удачи
Укажет направление,
И пусть всегда вам светит
Светило вдохновения.

Будет пусть карьера ваша,
Как и космос высока,
С праздником всех поздравляю
Чудо космоса войска.

Пусть летят, словно кометы,
Сгустки счастья и добра,
Всем желаю процветания
И душевного тепла.

Службы вам всем безопасной,
Землю с космоса беречь,
Будет пусть с удачей в жизни
Много ярких, теплых встреч.

Взлёт космического корабля &quot;Атлантис&quot;, снятый с МКС.
Взлёт космического корабля «Атлантис», снятый с МКС.
klikabol.mirtesen.ru

Поздравления с Днем космических войск в прозе

Поздравляю людей, которые стоят на страже самых дальних рубежей и границ. Космос кажется недосягаемым и фантастическим, но есть люди, которые заботятся о том, чтобы этот малоизведанный и далекий рубеж всегда оставался мирным и благополучным. Благодаря вам, мы всегда можем засыпать спокойно, наблюдая за размеренным миганием звезд, планет и хвостатых комет. Мы желаем, чтобы наша планета никогда не узнала ужаса космических войн, и чтобы космос всегда оставался местом, которое завораживает своим покоем и красотой. С днем Космических войск!

В День Космических войск хочу пожелать чётких целей, верных данных, возможности всегда владеть необходимой информацией и координатами. Пусть ни один враг никогда не сможет одержать победу, пусть в твоих силах будет безопасность государства, устранение любой помехи и достижение любой цели.

Поздравляю с Днём Космических войск и желаю успеха астрономических масштабов, больших прорывов и достойных побед. Пусть каждый день приводит к желаемой цели. Желаю упорства и сил, мужества и настойчивости, гениальных идей и космических возможностей!

Барнаул - город космический.
Барнаул — город космический.
Михаил Хаустов

Поздравления с Днем космических войск в смс

На земле пусть
Мирно будет,
В Космосе —
Войны не будет!
Чтоб космическим
Войскам,
Был покой
И тут, и там!

С Днем Космических войск,
Живите со своей мечтой!
Желаю мира и покоя,
Не покидать боевого строя!

В День войск космических желаю,
Все цели чётко поражать,
Инопланетные созданья
К родной земле не допускать.

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