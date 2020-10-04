День космических войск 2020: поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем космических войск в стихах
В мир прекрасных звезд, планет
Тайный и магический
Переносимся, друзья,
В день мы войск космических.
Тех, кто родину свою
С неба защищает.
С праздником, их славных днем,
Нынче поздравляем.
Жизни вашей Млечный путь
Ровно пусть ложиться.
И заветная мечта
Пусть осуществиться.
С Днем войск Космических
Сегодня поздравляю,
Безмерного вам счастья,
Как космос, пожелаю.
Пускай кометы смеха
Просторы бороздят,
Любви метеориты
Пусть вас всегда летят.
Пусть млечный путь удачи
Укажет направление,
И пусть всегда вам светит
Светило вдохновения.
Будет пусть карьера ваша,
Как и космос высока,
С праздником всех поздравляю
Чудо космоса войска.
Пусть летят, словно кометы,
Сгустки счастья и добра,
Всем желаю процветания
И душевного тепла.
Службы вам всем безопасной,
Землю с космоса беречь,
Будет пусть с удачей в жизни
Много ярких, теплых встреч.
Поздравления с Днем космических войск в прозе
Поздравляю людей, которые стоят на страже самых дальних рубежей и границ. Космос кажется недосягаемым и фантастическим, но есть люди, которые заботятся о том, чтобы этот малоизведанный и далекий рубеж всегда оставался мирным и благополучным. Благодаря вам, мы всегда можем засыпать спокойно, наблюдая за размеренным миганием звезд, планет и хвостатых комет. Мы желаем, чтобы наша планета никогда не узнала ужаса космических войн, и чтобы космос всегда оставался местом, которое завораживает своим покоем и красотой. С днем Космических войск!
В День Космических войск хочу пожелать чётких целей, верных данных, возможности всегда владеть необходимой информацией и координатами. Пусть ни один враг никогда не сможет одержать победу, пусть в твоих силах будет безопасность государства, устранение любой помехи и достижение любой цели.
Поздравляю с Днём Космических войск и желаю успеха астрономических масштабов, больших прорывов и достойных побед. Пусть каждый день приводит к желаемой цели. Желаю упорства и сил, мужества и настойчивости, гениальных идей и космических возможностей!
Поздравления с Днем космических войск в смс
На земле пусть
Мирно будет,
В Космосе —
Войны не будет!
Чтоб космическим
Войскам,
Был покой
И тут, и там!
С Днем Космических войск,
Живите со своей мечтой!
Желаю мира и покоя,
Не покидать боевого строя!
В День войск космических желаю,
Все цели чётко поражать,
Инопланетные созданья
К родной земле не допускать.