День космических войск 2020: поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравляю людей, которые стоят на страже самых дальних рубежей и границ. Космос кажется недосягаемым и фантастическим, но есть люди, которые заботятся о том, чтобы этот малоизведанный и далекий рубеж всегда оставался мирным и благополучным. Благодаря вам, мы всегда можем засыпать спокойно, наблюдая за размеренным миганием звезд, планет и хвостатых комет. Мы желаем, чтобы наша планета никогда не узнала ужаса космических войн, и чтобы космос всегда оставался местом, которое завораживает своим покоем и красотой. С днем Космических войск!