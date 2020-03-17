День космонавтики в России будут праздновать в октябре

«Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки по коронавирусу планируется перенести празднование Дня космонавтики, который традиционно предполагает ряд массовых мероприятий и приезд иностранных гостей, с 12 апреля на 4 октября 2020 года. То есть он пройдет в один день с годовщиной запуска первого искусственного спутника Земли», — рассказал собеседник агентства.
Сейчас в Москве действуют ограничения на проведение массовых мероприятий — до 10 апреля на закрытых вечеринках могут присутствовать не больше 50 человек, на открытом воздухе они вовсе запрещены.
В Казахстане, где введен режим ЧС, было отменено посещение космодрома Байконур представителями СМИ. В понедельник стало известно и о приостановке всех пусковых кампаний на космодроме Куру во французской Гвиане из-за коронавируса.
Напомним, что День космонавтики в России ежегодно отмечается 12 апреля.