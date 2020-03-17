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Жизнь

День космонавтики в России будут праздновать в октябре

Празднование Дня космонавтики в России в 2020 году из-за пандемии планируется провести 4 октября, в день запуска первого искусственного спутника Земли. Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

День космонавтики
День космонавтики
CC0

«Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки по коронавирусу планируется перенести празднование Дня космонавтики, который традиционно предполагает ряд массовых мероприятий и приезд иностранных гостей, с 12 апреля на 4 октября 2020 года. То есть он пройдет в один день с годовщиной запуска первого искусственного спутника Земли», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас в Москве действуют ограничения на проведение массовых мероприятий — до 10 апреля на закрытых вечеринках могут присутствовать не больше 50 человек, на открытом воздухе они вовсе запрещены.

В Казахстане, где введен режим ЧС, было отменено посещение космодрома Байконур представителями СМИ. В понедельник стало известно и о приостановке всех пусковых кампаний на космодроме Куру во французской Гвиане из-за коронавируса.

Напомним, что День космонавтики в России ежегодно отмечается 12 апреля.

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