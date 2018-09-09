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День красоты. 25 прекрасных девушек из самого жаркого места Барнаула

9 сентября отмечается… нет, не только единые день голосование и День танкиста, но и Всемирный день красоты.

Красавица на барнаульском "Пляже" в Парке спорта.
Красавица на барнаульском "Пляже" в Парке спорта.
www.instagram.com/anya_fefelova

Мы знаем, что самые красивые девушки живут в России, а самых красивых российских девушек, конечно же, можно найти на Алтае. А чтобы их увидеть сразу много-много, надо просто прийти на «Пляж» в Парке спорта. Только жаль, что ждать, когда там снова можно будет увидеть красавиц в купальниках только на следующее лето.

Кстати, праздник Международный день красоты был придуман 24 года назад по инициативе Международного комитета эстетики и косметологии. Его отмечают люди, работающие в бьюти-индустрии: косметологи, визажисты, парикмахеры, стилисты, пластические хирурги, массажисты тренеры по фитнесу и т.д. Ну и, конечно, все те, кто пользуется услугами профессионалов из этой сферы.

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