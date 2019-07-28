День крещения Руси 2019: что нужно знать об этом празднике

День крещения Руси ежегодно отмечают 28 июля. Праздник относится к официальным памятным датам. Это важное событие в истории страны, которое во многом определило ее дальнейшую судьбу. Рассказываем, почему день крещения Руси 28 июля и как его отмечают.

День крещения Руси 2019: история и традиции

Согласно летописям, крещение Руси произошло в 988 году. Сначала христианство пришло в Киев и затем распространилось по другим городам. Процесс христианизации страны затянулся на столетия. Например, в Муроме сопротивление язычников новой вере продолжалось до XII века, пишет РИА Новости. Поэтому говорить о точной дате крещения Руси невозможно.

28 июля — это православный праздник, день почтения памяти святого князя Владимира, крестителя Руси. Он был сыном киевского князя Святослава и внуком княгини Ольги. В народе его прозвали Красным Солнышком.

Фрагмент иконы святого равноапостольного князя Владимира. из открытых источников в интернете

Впервые официально День крещения Руси отпраздновали в 1888 году. В России прошли церковные службы, крестные ходы, праздничные гулянья.

В 1988 году в СССР состоялись мероприятия, приуроченные к 1000-летию Крещения Руси. Тогда в советских газетах впервые появились статьи по истории православия, не связанные с атеистической пропагандой, сообщает ТАСС.

А в 2008 году патриарх Алексий II предложил руководству России, Украины и Беларуси добавить в перечень государственных памятных дат день памяти святого князя Владимира. На государственном уровне День крещения Руси в нашей стране празднуют с 2010 года.