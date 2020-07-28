День крещения Руси 2020: история и традиции праздника

28 июля исполняется 1032 года со дня Крещения Руси. На Киевских землях принятие православной веры проходило в несколько этапов, но именно 988 год считают началом новой эпохи древнерусского государства. Рассказываем, как это происходило, что именно отмечают в День крещения Руси и с какими традициями связан праздник.

Как Русь обрела единоверие

Почти до 30 лет Киевский правитель Владимир Святославович был язычником, но одновременно с этим и дальновидным правителем. Для объединения киевских земель нужна была одна религия, и свой выбор Владимир сделал в пользу православия.

В 988 году князь принимает крещение в Корсуни (Херсонес).Там же по христианскому обычаю он женится на сестре византийских императоров Анне. По возвращению в Киев Владимир отдал приказ разгромить все языческие капища и начал обращать в православие сначала своих детей и приближенных, а позже всех киевлян.

Православный Алтай. День Крещения Руси. Михаил Хаустов.

После Киева веру приняли последовательно и остальные города Древней Руси. Но этот процесс происходил не быстро. Ростов, например, придерживался язычества до конца 11 века. А вот вятичи еще сто лет сопротивлялись новой вере.

Что отмечают в День крещения Руси

Как известно, празднования в честь Дня крещения Руси проходят ежегодно 28 июля. Но точное число, когда киевляне приняли крещение, не сохранилось. Установленная дата события — это день памяти святого равноапостольного князя Владимира.

Как День крещения Руси стал официальным праздником

В 2008 году патриарх Алексий обратился к руководству России, Беларуси и Украины с предложением ввести день памяти святого князя Владимира в перечень памятных дат государства. Этот документ в нашей стране подписали только спустя два года.

В День крещения Руси в Барнауле звонили во все колокола.

Как отмечают День крещения Руси

По всей стране в этот день в православных церквях совершаются праздничные богослужения. А ровно в полдень в храмах начинают звонить колокола. Эта традиция стала популярной не только в России, но и в других странах. Например, в Молдове и Беларуси.