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Жизнь

День кудряшек-2021. Красивые поздравления в прозе, стихах и смс

16 сентября в мире отмечают День кудряшек. Обладателям вьющейся шевелюры мы подобрали приятные поздравления в прозе, стихах и смс.

Девушка. Волосы
Девушка. Волосы
ССО

Поздравления с Днем кудряшек в прозе

Кудряшкой ты родился на свет, но это совсем не беда! С тобой не скучно, динамично, ты душа компании на все времена. Поздравляю тебя с Днем кудряшек! Будь счастлив, мой друг!

Поздравления наши с Днем кудряшек скорей принимай! Всем улыбайся, прощай, только доброго желай! Пусть невзгод в твой жизни не будет, а кучеряшки от бед спасут. Здоровья, красоты, благополучия!

Кудрявым посвящается. На вас смотришь и улыбаешься сразу каждому на планете! Поздравления с вашим праздником, кудряшки, скорее принимайте. И жизнь удивительную такой, какая она есть, принимайте! Ура!

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Девушка. Волосы
Девушка. Волосы
ССО

Поздравления с Днем кудряшек в стихах

Легко волос твоих волненье,
Их ветер гладит красоту,
И каждое прикосновенье
Рождает нежности волну.
Таких волос не встретишь боле,
Твой каждый локон так хорош,
Что пробивает поневоле
Меня пронзительная дрожь.

Твоих волос блаженный шелк
Меж пальцев моих льется,
В касаньях нежен и глубок,
Как луч в глазах от солнца.
Твоих волос прекрасней нет,
Они, как вдохновенье,
Рождают тихий, чистый свет
И нежное томленье.

Сила дремлет неземная в этих тонких волосах,
Коль захочешь, остановишь даже боль, беду и страх…
И приворожишь, притянешь ты любого из живых,
Околдуешь, одурманишь облаком волос своих.

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Окрашивание волос
Окрашивание волос
CCO.

Поздравления с Днем кудряшек в смс

Милая наша кудряшка-милашка, прелесть наша,
Ты просто прелесть, весна всей семьи, чудо наше!
Поздравления с Днем кудряшек принимай
И всех своих друзей скорей на праздник приглашай!

Милые люди заселяют нашу любимую планету,
Всех не перечислишь, не расскажешь сказку про это!
Но кудрявые люди более светлые, радостные и уверенные,
Это по проценту веселья и смеха вы у нас измеренные!

Всех кудряшек если в мире вместе собрать,
То можно земной шар весь по экватору объять!
Сразу как бы стало на свете тепло и празднично,
Динамично, креативно и просто сказочно!

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