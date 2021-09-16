День кудряшек-2021. Красивые поздравления в прозе, стихах и смс

Милая наша кудряшка-милашка, прелесть наша,

Ты просто прелесть, весна всей семьи, чудо наше!

Поздравления с Днем кудряшек принимай

И всех своих друзей скорей на праздник приглашай!

Милые люди заселяют нашу любимую планету,

Всех не перечислишь, не расскажешь сказку про это!

Но кудрявые люди более светлые, радостные и уверенные,

Это по проценту веселья и смеха вы у нас измеренные!