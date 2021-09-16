День кудряшек-2021. Красивые поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем кудряшек в прозе
Кудряшкой ты родился на свет, но это совсем не беда! С тобой не скучно, динамично, ты душа компании на все времена. Поздравляю тебя с Днем кудряшек! Будь счастлив, мой друг!
Поздравления наши с Днем кудряшек скорей принимай! Всем улыбайся, прощай, только доброго желай! Пусть невзгод в твой жизни не будет, а кучеряшки от бед спасут. Здоровья, красоты, благополучия!
Кудрявым посвящается. На вас смотришь и улыбаешься сразу каждому на планете! Поздравления с вашим праздником, кудряшки, скорее принимайте. И жизнь удивительную такой, какая она есть, принимайте! Ура!
Поздравления с Днем кудряшек в стихах
Легко волос твоих волненье,
Их ветер гладит красоту,
И каждое прикосновенье
Рождает нежности волну.
Таких волос не встретишь боле,
Твой каждый локон так хорош,
Что пробивает поневоле
Меня пронзительная дрожь.
Твоих волос блаженный шелк
Меж пальцев моих льется,
В касаньях нежен и глубок,
Как луч в глазах от солнца.
Твоих волос прекрасней нет,
Они, как вдохновенье,
Рождают тихий, чистый свет
И нежное томленье.
Сила дремлет неземная в этих тонких волосах,
Коль захочешь, остановишь даже боль, беду и страх…
И приворожишь, притянешь ты любого из живых,
Околдуешь, одурманишь облаком волос своих.
Поздравления с Днем кудряшек в смс
Милая наша кудряшка-милашка, прелесть наша,
Ты просто прелесть, весна всей семьи, чудо наше!
Поздравления с Днем кудряшек принимай
И всех своих друзей скорей на праздник приглашай!
Милые люди заселяют нашу любимую планету,
Всех не перечислишь, не расскажешь сказку про это!
Но кудрявые люди более светлые, радостные и уверенные,
Это по проценту веселья и смеха вы у нас измеренные!
Всех кудряшек если в мире вместе собрать,
То можно земной шар весь по экватору объять!
Сразу как бы стало на свете тепло и празднично,
Динамично, креативно и просто сказочно!