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Жизнь

День машиностроителя-2021. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

В праздничном календаре 26 сентября — День машиностроителя. Сегодня добрые пожелания принимают рабочие, инженеры и проектировщики машиностроительных предприятий. Altapress.ru подобрал самые приятные поздравления в прозе, стихах и смс.

Руль. Автобус.
Руль. Автобус.
СС0

Поздравления с Днем машиностроителя в прозе

Дорогие машиностроители, поздравляем с профессиональным праздником! В вашей непростой работе желаем продуктивной деятельности, конструктивных решений, новых идей и уникальных разработок. Пускай ваш труд будет высокооплачиваемым и востребованным, приносит вам удовлетворение и самореализацию!

С Днем машиностроителя, поздравляю всех работников этой важнейшей индустрии. Желаю успеха в труде, продуктивной работы, широких перспектив и стабильного роста как в карьере, так и в финансовом отношении. Благополучия, высоких достижений и постоянного движения вперед.

Поздравляю с Днем машиностроителя! Желаю побольше новых идей, уникальных конструкций, рациональных решений, неимоверных успехов как в деятельности, так и в жизни.

Двигатель. Механика.
Двигатель. Механика.
Открытые источники в Интернете

Поздравления с Днем машиностроителя в стихах

Покорно сложены детали,
О них сегодня помолчим.
За вас, за мастеров из стали!
Давайте их не огорчим!
Работа ваша — это дело,
А остальное ерунда.
Вы создаете так умело
Отличный результат труда!
Как тяжело суметь порою
… машинам много сил отдать!
Работу не сравнить с игрою —
Упорный труд, чтоб профи стать!

Машиностроителям тоже когда-то
Пора пожелать замечательных благ.
Пусть четко работают все аппараты,
Станки не стоят, не появится брак,
Пусть ваши машины в цеху и на стройке
Не знают поломок, забот, «косяков»,
Пусть вашей работой все будут довольны
И шлют вам букет благодарственных слов!

С Днем машиностроителей
Поздравляю тебя я сердечно!
Ожидает пусть всюду успех,
Труд твой будет пускай безупречным.

И зарплата пускай лишь растет,
Приводя тебя вновь к повышенью.
Дом любовью пусть нежной цветет,
Будут верными пусть все решенья.

Инструменты, гаечный ключ.
Инструменты, гаечный ключ.
CC0

Поздравления с Днем машиностроителя в смс

Пусть удача будет в жизни,
Даст работа отдохнуть,
Не подводят механизмы,
А доходы все растут!

Ждет сплошное процветание,
Горы радости, добра,
И почет, и понимание —
С ярким праздником, ура!

Ваятель деталей, создатель машин,
Технических всех покоритель вершин,
Пусть праздник твой громом гремит по земле,
Машиностроителю слава везде!

Машиностроителю слава!
Поклон наш глубокий, почет.
Пусть счастье из лучшего сплава
Любви и удачи растет!

А также растет пусть зарплата,
Успех и комфортность в быту,
И жизни размеры богатой —
В длину, в ширину, в высоту!

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