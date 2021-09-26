День машиностроителя-2021. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

Покорно сложены детали,

О них сегодня помолчим.

За вас, за мастеров из стали!

Давайте их не огорчим!

Работа ваша — это дело,

А остальное ерунда.

Вы создаете так умело

Отличный результат труда!

Как тяжело суметь порою

… машинам много сил отдать!

Работу не сравнить с игрою —

Упорный труд, чтоб профи стать!

Машиностроителям тоже когда-то

Пора пожелать замечательных благ.

Пусть четко работают все аппараты,

Станки не стоят, не появится брак,

Пусть ваши машины в цеху и на стройке

Не знают поломок, забот, «косяков»,

Пусть вашей работой все будут довольны

И шлют вам букет благодарственных слов!