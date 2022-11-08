8 ноября
﻿
Жизнь

День матери 2022. Когда отметят праздник, как он появился и что принято делать — история, традиции

День матери отметят в России через несколько недель, 27 ноября. С какими традициями связан праздник, как и когда он появился — в материале altapress.ru.

Мама и дочка.
Мама и дочка.
freepik.com/lookstudio
1
История: как и когда начали праздновать День матери?

Официально День матери празднуют в последнее воскресенье ноября с 1998 года. Его учредили по указу президента Бориса Ельцина. Отмечать дату также предложили в Госдуме.

2
А где впервые отметили День матери?

Впервые День матери отметили в школе № 228 в Баку. Его организовала учительница русского языка и литературы в 1988 году.

3
Правда, что праздник хотели объявить больше 100 лет назад?

Да. День матери пытались учредить в 1915 году. Его хотели праздновать 1 октября, но он не закрепился в народном календаре.

Мама и ребенок.
Мама и ребенок.
unsplash.com/
4
Традиции: что принято делать в День матери?

У Дня матери есть символ — незабудка. К празднику приурочена Всероссийская социальная акция «Мама, я тебя люблю!»

В преддверии Дня матери в школах и детских садах проводят конкурсы и выставки. Дети рисуют портреты мам и устраивают фотовыставки.

5
Идеи: что подарить в День матери?

В День матери можно подарить приятные мелочи, сделанные своими руками. К примеру, открытку или игрушку.

Подарки.
Подарки.
СС0

Некоторые мамы будут рады щенку или котенку. Десять креативных идей для подарка — в подборке altapress.ru.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость