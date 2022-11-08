Официально День матери празднуют в последнее воскресенье ноября с 1998 года. Его учредили по указу президента Бориса Ельцина. Отмечать дату также предложили в Госдуме.
Впервые День матери отметили в школе № 228 в Баку. Его организовала учительница русского языка и литературы в 1988 году.
Да. День матери пытались учредить в 1915 году. Его хотели праздновать 1 октября, но он не закрепился в народном календаре.
У Дня матери есть символ — незабудка. К празднику приурочена Всероссийская социальная акция «Мама, я тебя люблю!»
В преддверии Дня матери в школах и детских садах проводят конкурсы и выставки. Дети рисуют портреты мам и устраивают фотовыставки.
В День матери можно подарить приятные мелочи, сделанные своими руками. К примеру, открытку или игрушку.
Некоторые мамы будут рады щенку или котенку. Десять креативных идей для подарка — в подборке altapress.ru.