Международный день мечты-2021. Воодушевляющие поздравления в стихах, прозе и смс

Живи, люби, смотри, твори,

На все иди ради мечты.

Нам жизнь одна всего дана,

Мы не вернемся никогда.



Должны мы действовать, решать,

Вперед идти, не отступать.

Раз цель видна и ясен пусть,

То мы придем куда-нибудь.