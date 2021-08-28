28 августа 15°C
﻿
Жизнь

Международный день мечты-2021. Воодушевляющие поздравления в стихах, прозе и смс

28 августа отмечают Международный день мечты. К празднику мы подготовили мотивирующие поздравления в стихах, прозе и смс. И пусть заветные желания сбудутся!

Облака. Небо.
Облака. Небо.
СС0

Поздравления с Международным днем мечты в стихах

Живи, люби, смотри, твори,
На все иди ради мечты.
Нам жизнь одна всего дана,
Мы не вернемся никогда.


Должны мы действовать, решать,
Вперед идти, не отступать.
Раз цель видна и ясен пусть,
То мы придем куда-нибудь.

Поздравляем с Днем мечты!
Будьте с ней всегда на «ты»!
Сопровождает она тех,
Кто приветствует успех.

Тем она будет помогать,
Кто стремится все узнать.
Так не жалейте сил и сна
И все получите сполна.

Поздравляем! Пусть сбываются мечты,
Пусть прибавят нашей жизни красоты,
Пусть стремления и мысли станут чище,
Пусть друг к другу люди станут ближе!
Не переставайте верить и мечтать,
Любить, надеяться, над суетой летать!

Источник

Воздушные шары
Воздушные шары
СС0

Поздравления с Международным днем мечты в прозе

Даже если наступила трудная минута, ни в коем случае не забывайте о мечте! Сохраняйте внутреннего добродушного ребенка, и пусть судьба будет к вам благосклонна! С праздником!

Жизнь любит тех, кто любит мечтать! Так почему бы ненадолго не оторваться от работы и не окунуться в приятные мысли? Думайте о хорошем и стремитесь к светлому! Пусть все желания сбудутся! С Днем мечты!

А кто это у нас такой мечтательный? Да-да, ты! Ты молодец, ведь не забываешь отвлекаться от шумного быта и погружаешься в сладкую негу раздумий! Этот праздник для тебя, мой друг. С Днем мечты!

Источник

Подсолнух. Лето.
Подсолнух. Лето.
СС0

Поздравления с Международным днем мечты в смс

Я в день мечты желаю всем
Не ограничивать совсем
Себя в заветнейших мечтах,
Мечтая, забывайте страх,

Поверьте вы в свою мечту
И в ту, и в ту, и в ту, и в ту,
Мечтай во сне и наяву,
Люблю, мечтаю, жду, живу!

Давайте вместе помечтаем,
А, может, каждый о своем,
Себе желание загадаем
И тихо-тихо подождем,

И вот увидите, свершится!
Таков порядок в день мечты!
Вам надо только в Жизнь влюбиться,
Уйдя от дрязг и суеты.

Чудесный праздник — День мечты:
На Марсе будут яблони цвести,
В пустынях станут разводить сады,
А красотой спасаться от беды!
Давайте превратим в чудесный мир
Планету, город и любую из квартир!

Источник

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость