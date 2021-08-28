Международный день мечты-2021. Воодушевляющие поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравления с Международным днем мечты в стихах
Живи, люби, смотри, твори,
На все иди ради мечты.
Нам жизнь одна всего дана,
Мы не вернемся никогда.
Должны мы действовать, решать,
Вперед идти, не отступать.
Раз цель видна и ясен пусть,
То мы придем куда-нибудь.
Поздравляем с Днем мечты!
Будьте с ней всегда на «ты»!
Сопровождает она тех,
Кто приветствует успех.
Тем она будет помогать,
Кто стремится все узнать.
Так не жалейте сил и сна —
И все получите сполна.
Поздравляем! Пусть сбываются мечты,
Пусть прибавят нашей жизни красоты,
Пусть стремления и мысли станут чище,
Пусть друг к другу люди станут ближе!
Не переставайте верить и мечтать,
Любить, надеяться, над суетой летать!
Поздравления с Международным днем мечты в прозе
Даже если наступила трудная минута, ни в коем случае не забывайте о мечте! Сохраняйте внутреннего добродушного ребенка, и пусть судьба будет к вам благосклонна! С праздником!
Жизнь любит тех, кто любит мечтать! Так почему бы ненадолго не оторваться от работы и не окунуться в приятные мысли? Думайте о хорошем и стремитесь к светлому! Пусть все желания сбудутся! С Днем мечты!
А кто это у нас такой мечтательный? Да-да, ты! Ты молодец, ведь не забываешь отвлекаться от шумного быта и погружаешься в сладкую негу раздумий! Этот праздник для тебя, мой друг. С Днем мечты!
Поздравления с Международным днем мечты в смс
Я в день мечты желаю всем
Не ограничивать совсем
Себя в заветнейших мечтах,
Мечтая, забывайте страх,
Поверьте вы в свою мечту
И в ту, и в ту, и в ту, и в ту,
Мечтай во сне и наяву,
Люблю, мечтаю, жду, живу!
Давайте вместе помечтаем,
А, может, каждый о своем,
Себе желание загадаем
И тихо-тихо подождем,
И вот увидите, свершится!
Таков порядок в день мечты!
Вам надо только в Жизнь влюбиться,
Уйдя от дрязг и суеты.
Чудесный праздник — День мечты:
На Марсе будут яблони цвести,
В пустынях станут разводить сады,
А красотой спасаться от беды!
Давайте превратим в чудесный мир
Планету, город и любую из квартир!