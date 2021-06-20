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Жизнь

День медика 2021. Приятные поздравления в стихах, прозе и СМС

20 июня в России отмечается день медицинского работника. Altapress.ru собрал приятные поздравления в стихах, прозе и СМС.

Медицина. Лечение.
Медицина. Лечение.
pixabay.com

Поздравления с днем медика в стихах

Люди в белых халатах, поклон вам
За бессонные ночи, труды.
За спасенные жизни когда-то,
За спасенные чьи-то мечты!

Труд ваш важен и очень всем нужен,
Ведь без вас человек ― никуда.
Пусть к вам блага земные прибудут,
Стороною обходит беда!

Медработники, ангелы Божьи,
Жизни многие в ваших руках.
Пусть Господь вам дарует здоровье,
Счастья, радости, всяческих благ!

Быть медиком — ответственное дело,
Чужую жизнь тебе доверила судьба,
Бывает так, что нервы на пределе,
Но людям без врача никак нельзя!

Сегодня праздник твой профессиональный,
И с благодарностью большой хочу сказать
Спасибо за твой труд, порой неблагодарный,
За то, что избран ты другому помогать!

Здоровья, счастья и добра желаю,
Пусть Бог от бед тебя всегда хранит!
Пускай в работе будет лад и процветание,
В семье любовь и понимание царит!

В мире нет труда почетней,
Благородней и важней!
Жизнь спасает медработник,
Лечит он простых людей.

Я желаю вам здоровья,
Крепких нервов, много сил,
Счастья личного, удачи,
Веры, мужества, любви!

Врач. Доктор.
Врач. Доктор.
ССО.

Поздравления с днем медика в прозе

Поздравляем Вас с профессиональным праздником. Ваша профессия — это каждодневный труд, несущий добро, заботу и свет, позволяющий людям вновь становиться здоровыми. Желаем Вам достижения значительных результатов в медицине, успеха, доброжелательных пациентов, бодрости и оптимизма.

То, что вы делаете для людей, невозможно переоценить. Потому что вы помогаете людям жить полноценной жизнью и очень часто просто спасаете жизни! Поздравляю вас с Днем медицинского работника и желаю большущих успехов в вашем благородном и таком необходимом труде. Желаю вам уважения и любви коллег и пациентов, долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья, душевного тепла и любви! Пусть не остынут ваши сердца, а всегда будут сочувствующими и горячими!

Желаю вам успехов и высочайших достижений в самой благородной профессии человечества! Продолжайте дарить людям радость к жизни, возвращая им здоровье, оставайтесь такими же милосердными и отзывчивыми людьми. Желаю больше благодарных пациентов и меньше собственных проблем, а ваши нескончаемые доброта и сочувствие пусть будут обязательно вознаграждены.

Врач и пациент.
Врач и пациент.
CCO.

Поздравления с днем медика в СМС

С Днем медика мы поздравляем
И всей душой вам пожелаем:
Счастья, радостных моментов,
Любви, улыбок пациентов,
В семье здоровья, понимания,
Во всех делах своих старания,
Чтобы ценили на работе,
И были вы всегда в почете!

Кто гордо носит званье «медик»,
Тот уваженье заслужил.
Пусть ярче в жизни солнце светит,
На все дела хватает сил.

Пускай профессия приносит
Достаток, радость и успех.
Пусть разрешатся все вопросы,
Начальство ценит больше всех!

Работа медика всегда
Была и есть в почете,
Благодарим вас за добро,
Что людям вы несете!

Желаем счастья и любви,
Хороших пациентов.
Чтоб ваша жизнь была полна
Хороших лишь моментов!

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