День медика 2021. Приятные поздравления в стихах, прозе и СМС

Люди в белых халатах, поклон вам За бессонные ночи, труды. За спасенные жизни когда-то, За спасенные чьи-то мечты! Труд ваш важен и очень всем нужен, Ведь без вас человек ― никуда. Пусть к вам блага земные прибудут, Стороною обходит беда! Медработники, ангелы Божьи, Жизни многие в ваших руках. Пусть Господь вам дарует здоровье, Счастья, радости, всяческих благ!

Быть медиком — ответственное дело,

Чужую жизнь тебе доверила судьба,

Бывает так, что нервы на пределе,

Но людям без врача никак нельзя!



Сегодня праздник твой профессиональный,

И с благодарностью большой хочу сказать

Спасибо за твой труд, порой неблагодарный,

За то, что избран ты другому помогать!



Здоровья, счастья и добра желаю,

Пусть Бог от бед тебя всегда хранит!

Пускай в работе будет лад и процветание,

В семье любовь и понимание царит!