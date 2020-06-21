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Жизнь

День медицинского работника 2020: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

Традиционно в третье воскресенье июня все медики отмечают свой профессиональный праздник — День медицинского работника. Им люди доверяют самое дорогое, что у них есть — здоровье свое и своих близких, а это требует от врачей современных знаний, высокой самоотдачи и лучших человеческих качеств. Altapress.ru подготовил подборку трогательных поздравлений с Днем медика в стихах, прозе и смс.

Врачи. Вирус
Врачи. Вирус
unsplash.com

Поздравления с Днем медицинского работника в стихах

Белые халаты — это гордость,
Это мудрость, знания, и честь.
Всех заслуг огромных медицинских
В поздравлениях не перечесть!

На счету у вас спасение жизней,
И не счесть бессонных всех ночей.
Тех, что на дежурстве медицинском
Не сомкнули вы своих очей!

Низкий вам поклон и благодарность
За бесценный, очень важный труд.
Пусть добро вернется и пусть каждый
Видит счастье, радость и уют!

В мире нет труда почетней,
Благородней и важней!
Жизнь спасает медработник,
Лечит он простых людей.

Я желаю вам здоровья,
Крепких нервов, много сил,
Счастья личного, удачи,
Веры, мужества, любви!

Кто гордо носит званье «медик»,
Тот уваженье заслужил.
Пусть ярче в жизни солнце светит,
На все дела хватает сил.

Пускай профессия приносит
Достаток, радость и успех.
Пусть разрешатся все вопросы,
Начальство ценит больше всех!

Хирургия. Врач.
Хирургия. Врач.
unsplash.com

Поздравления с Днем медицинского работника в прозе

Поздравляем Вас с профессиональным праздником. Ваша профессия — это каждодневный труд, несущий добро, заботу и свет, позволяющий людям вновь становиться здоровыми. Желаем Вам достижения значительных результатов в медицине, успеха, доброжелательных пациентов, бодрости и оптимизма.

То, что вы делаете для людей, невозможно переоценить. Потому что вы помогаете людям жить полноценной жизнью и очень часто просто спасаете жизни! Поздравляю вас с Днем медицинского работника и желаю большущих успехов в вашем благородном и таком необходимом труде. Желаю вам уважения и любви коллег и пациентов, долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья, душевного тепла и любви! Пусть не остынут ваши сердца, а всегда будут сочувствующими и горячими!

Поздравляю тебя с днем медицинского работника! Желаю ясного и солнечного настроения, ведь порой бывает нелегко и пасмурно вокруг. У тебя непростая работа и я желаю в ней только хороших историй и счастливых случаев, крепкой выдержки и сильных нервов. Пусть с улыбкой начинается твой день, и любая хмурая туча не сможет испортить хорошего настроения. Доброго тебе окружения, плодотворных результатов в карьере и поощрительных денежных бонусов.

Врачи. Медицина. Операция.
Врачи. Медицина. Операция.
СС0

Поздравления с Днем медицинского работника в смс

Работа медика всегда
Была и есть в почете,
Благодарим вас за добро,
Что людям вы несете!

Желаем счастья и любви,
Хороших пациентов.
Чтоб ваша жизнь была полна
Хороших лишь моментов!

Работник медицины,
Как ангел, нас хранит,
Здоровье поправляет,
Болеть нам не велит.

И в этот чудный праздник
Хочу вам пожелать,
Чужую жизнь спасая,
Себя не забывать.

С Днем медика примите
От сердца поздравления,
Зависят жизни наши
От вашего решения.

Здоровья вам, терпения,
И счастья в жизни личной,
Работу свою делать
Лишь только на «отлично».

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