День медицинского работника 2020: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем медицинского работника в стихах
Белые халаты — это гордость,
Это мудрость, знания, и честь.
Всех заслуг огромных медицинских
В поздравлениях не перечесть!
На счету у вас спасение жизней,
И не счесть бессонных всех ночей.
Тех, что на дежурстве медицинском
Не сомкнули вы своих очей!
Низкий вам поклон и благодарность
За бесценный, очень важный труд.
Пусть добро вернется и пусть каждый
Видит счастье, радость и уют!
В мире нет труда почетней,
Благородней и важней!
Жизнь спасает медработник,
Лечит он простых людей.
Я желаю вам здоровья,
Крепких нервов, много сил,
Счастья личного, удачи,
Веры, мужества, любви!
Кто гордо носит званье «медик»,
Тот уваженье заслужил.
Пусть ярче в жизни солнце светит,
На все дела хватает сил.
Пускай профессия приносит
Достаток, радость и успех.
Пусть разрешатся все вопросы,
Начальство ценит больше всех!
Поздравления с Днем медицинского работника в прозе
Поздравляем Вас с профессиональным праздником. Ваша профессия — это каждодневный труд, несущий добро, заботу и свет, позволяющий людям вновь становиться здоровыми. Желаем Вам достижения значительных результатов в медицине, успеха, доброжелательных пациентов, бодрости и оптимизма.
То, что вы делаете для людей, невозможно переоценить. Потому что вы помогаете людям жить полноценной жизнью и очень часто просто спасаете жизни! Поздравляю вас с Днем медицинского работника и желаю большущих успехов в вашем благородном и таком необходимом труде. Желаю вам уважения и любви коллег и пациентов, долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья, душевного тепла и любви! Пусть не остынут ваши сердца, а всегда будут сочувствующими и горячими!
Поздравляю тебя с днем медицинского работника! Желаю ясного и солнечного настроения, ведь порой бывает нелегко и пасмурно вокруг. У тебя непростая работа и я желаю в ней только хороших историй и счастливых случаев, крепкой выдержки и сильных нервов. Пусть с улыбкой начинается твой день, и любая хмурая туча не сможет испортить хорошего настроения. Доброго тебе окружения, плодотворных результатов в карьере и поощрительных денежных бонусов.
Поздравления с Днем медицинского работника в смс
Работа медика всегда
Была и есть в почете,
Благодарим вас за добро,
Что людям вы несете!
Желаем счастья и любви,
Хороших пациентов.
Чтоб ваша жизнь была полна
Хороших лишь моментов!
Работник медицины,
Как ангел, нас хранит,
Здоровье поправляет,
Болеть нам не велит.
И в этот чудный праздник
Хочу вам пожелать,
Чужую жизнь спасая,
Себя не забывать.
С Днем медика примите
От сердца поздравления,
Зависят жизни наши
От вашего решения.
Здоровья вам, терпения,
И счастья в жизни личной,
Работу свою делать
Лишь только на «отлично».