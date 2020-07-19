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Жизнь

День металлурга 2020: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

День металлурга традиционно празднуют в третье воскресенье июля. В 2020 году этот день впадает на 19 июля. Праздник имеет важное значение, так как наша страна всегда была богата природными ресурсами. Altapress.ru сделал подборку приятных поздравлений с Днем металлурга в стихах, прозе и смс.

"Алтай-Кокс" стал победителем отраслевого конкурса.
"Алтай-Кокс" стал победителем отраслевого конкурса.
архив ОАО "Алтай-Кокс"

Поздравления с Днем металлурга в стихах

Закалки — завидной,
Терпения — горы.
И отпуска много,
И чтобы на море.
И чтоб дорожили,
И чтобы любили,
И чтоб поздравляли,
Подарки дарили.
Чтоб новости — лучше,
Здоровье чтоб — крепче.
И всё удавалось
Всегда безупречно.
И чтоб почитали
Всегда металлургов
За силу и выдержку
В деле столь трудном!

День мужчин таких суровых,
Праздник стали и огня
Металлурги отмечают,
Как огромная семья.

Пусть здоровье ваше будет
Крепче всех железных руд,
Пусть достойною оплатой
Радует нелегкий труд.

Всех житейских благ побольше,
Нежности любимых рук,
Исполнения желаний
И друзей веселый круг!

В твой праздник профессиональный
Здоровья пожелать хочу.
Пусть жизнь твоя полна металла,
Желаю мягкости в «бою».

Пусть плещет искрами удача,
Жизнь дарит радость и успех,
Пусть будут легкими задачи,
Работа льется без прорех.

Коллеги пусть тебя встречают
Всегда с улыбкой и теплом,
Начальство пусть не обижает
И одарит тебя рублём.

Работники Алтай-Кокса предложили более двух тысяч идей по улучшению производства.
Работники Алтай-Кокса предложили более двух тысяч идей по улучшению производства.
ОАО «Алтай-Кокс».

Поздравления с Днем металлурга в прозе

С Днем металлурга! Успехов в достижении поставленных целей, здоровья, семейного благополучия, счастья, праздничного настроения, творческих и личных удач, душевного равновесия. Пусть металл течет рекой, накал пламенного огня сопровождает любовь, а твердость духа, красота и слаженность присутствуют в ежедневной работе. Низкий поклон и гордость за тяжелый и важный труд!

В День металлурга хочу пожелать здоровья стального и железной удачи. Пусть сопутствует успех на работе, пусть мир и благополучие царит в доме, пусть добрые и верные рядом будут друзья. Счастья, радостных событий в жизни и любви.

Поздравляю замечательных, смелых, решительных и сильных людей, которые способны плавить металл. Желаю, чтобы ваше здоровье всегда было таким же мощным и кипучим, как расплавленная сталь. Желаю, чтобы сила вашего духа, веры и рук, помогла вам справиться с любой проблемой. Пускай ваш труд всегда так же высоко ценится и приносит такую же огромную пользу всем людям. С днем металлурга!

Завод «Алтай-кокс» посетил губернатор Виктор Томенко.
Завод «Алтай-кокс» посетил губернатор Виктор Томенко.
Анна Зайкова.

Поздравления с Днем металлурга в смс

Металлургов поздравляем
С самым главным вашим днем.
Пусть сопутствует удача
И в профессии подъем.

Благородный труд пусть дарит
Только радость и успех.
Пусть работа вдохновляет,
Новых трудовых побед!

«Металлург» звучит красиво,
Это гордость всей страны.
В этом слове много силы.
Металлурги, вы сильны.

Уступают вашей мощи
Все профессии другие.
Вы — надежда, вы — опора.
Счастья в День металлургии!

С Днем металлурга поздравляю,
Стальных нервов вам желаю.
Чтоб хватало вам терпения,
На метало-сталь плавления.

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