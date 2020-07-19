День металлурга 2020: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем металлурга в стихах
Закалки — завидной,
Терпения — горы.
И отпуска много,
И чтобы на море.
И чтоб дорожили,
И чтобы любили,
И чтоб поздравляли,
Подарки дарили.
Чтоб новости — лучше,
Здоровье чтоб — крепче.
И всё удавалось
Всегда безупречно.
И чтоб почитали
Всегда металлургов
За силу и выдержку
В деле столь трудном!
День мужчин таких суровых,
Праздник стали и огня
Металлурги отмечают,
Как огромная семья.
Пусть здоровье ваше будет
Крепче всех железных руд,
Пусть достойною оплатой
Радует нелегкий труд.
Всех житейских благ побольше,
Нежности любимых рук,
Исполнения желаний
И друзей веселый круг!
В твой праздник профессиональный
Здоровья пожелать хочу.
Пусть жизнь твоя полна металла,
Желаю мягкости в «бою».
Пусть плещет искрами удача,
Жизнь дарит радость и успех,
Пусть будут легкими задачи,
Работа льется без прорех.
Коллеги пусть тебя встречают
Всегда с улыбкой и теплом,
Начальство пусть не обижает
И одарит тебя рублём.
Поздравления с Днем металлурга в прозе
С Днем металлурга! Успехов в достижении поставленных целей, здоровья, семейного благополучия, счастья, праздничного настроения, творческих и личных удач, душевного равновесия. Пусть металл течет рекой, накал пламенного огня сопровождает любовь, а твердость духа, красота и слаженность присутствуют в ежедневной работе. Низкий поклон и гордость за тяжелый и важный труд!
В День металлурга хочу пожелать здоровья стального и железной удачи. Пусть сопутствует успех на работе, пусть мир и благополучие царит в доме, пусть добрые и верные рядом будут друзья. Счастья, радостных событий в жизни и любви.
Поздравляю замечательных, смелых, решительных и сильных людей, которые способны плавить металл. Желаю, чтобы ваше здоровье всегда было таким же мощным и кипучим, как расплавленная сталь. Желаю, чтобы сила вашего духа, веры и рук, помогла вам справиться с любой проблемой. Пускай ваш труд всегда так же высоко ценится и приносит такую же огромную пользу всем людям. С днем металлурга!
Поздравления с Днем металлурга в смс
Металлургов поздравляем
С самым главным вашим днем.
Пусть сопутствует удача
И в профессии подъем.
Благородный труд пусть дарит
Только радость и успех.
Пусть работа вдохновляет,
Новых трудовых побед!
«Металлург» звучит красиво,
Это гордость всей страны.
В этом слове много силы.
Металлурги, вы сильны.
Уступают вашей мощи
Все профессии другие.
Вы — надежда, вы — опора.
Счастья в День металлургии!
С Днем металлурга поздравляю,
Стальных нервов вам желаю.
Чтоб хватало вам терпения,
На метало-сталь плавления.