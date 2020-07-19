День металлурга 2020: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

Закалки — завидной,

Терпения — горы.

И отпуска много,

И чтобы на море.

И чтоб дорожили,

И чтобы любили,

И чтоб поздравляли,

Подарки дарили.

Чтоб новости — лучше,

Здоровье чтоб — крепче.

И всё удавалось

Всегда безупречно.

И чтоб почитали

Всегда металлургов

За силу и выдержку

В деле столь трудном!

День мужчин таких суровых,

Праздник стали и огня

Металлурги отмечают,

Как огромная семья.



Пусть здоровье ваше будет

Крепче всех железных руд,

Пусть достойною оплатой

Радует нелегкий труд.



Всех житейских благ побольше,

Нежности любимых рук,

Исполнения желаний

И друзей веселый круг!