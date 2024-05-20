День метеорологии. Как поздравить синоптика в стихах, прозе и смс

Всемирный день метрологии — это профессиональный праздник, который отмечают специалисты в области метрологии. В праздновании принимают участие все, кто связан с этой сферой деятельности: метрологи, инженеры, производители оборудования и измерительной техники, вспомогательный персонал, а также сотрудники центров стандартизации и сертификации.

История праздника

День метрологии и стандартизации начали отмечать в 1999 году. На 88 заседании Международного комитета мер и весов представители стран-участниц приняли решение учредить этот праздник.

Дата была выбрана неслучайно: она связана с подписанием Метрической конвенции, которое состоялось 20 мая 1875 года. Этот документ установил единые стандарты для 17 государств, его принявших. Это событие стало важным шагом в развитии технического сотрудничества между странами, чему способствовали выдающиеся дипломаты и ученые.

Цветы. Весна. СС0

Как поздравить синоптика в стихах

1

Пускай будет ясным каждый денек

И солнце сияет, чтоб все зацвело!

Пусть легкий весенний дневной ветерок

Споет вам о том, что будет тепло!



Пускай иногда мелкий дождик идет,

Чтоб радуга яркая в небе взошла!

Пускай всем погода лишь радость несет,

Чтобы счастливой жизнь ваша была!

2

Метеорологам сегодня

Летят потоки поздравлений!

Желаем добрых вам прогнозов

И ясных, солнечных мгновений.



Лишь только денежных циклонов

А бурь — успеха и удачи.

Пускай ветра добра и силы

Помогут все решать задачи.



Пусть будет в жизни вашей славной

Всегда лишь славная погода.

Пусть обойдут вас все проблемы,

Тайфуны горя и невзгоды.

3

Прогнозы точные давать

Для вас давно уже несложно,

Погоду вам предугадать

И описать ее возможно.



Сегодня праздник, ваш лишь день,

Я от души вас поздравляю.

Метеорологи, виват!

Добра и счастья вам желаю.



Работа дарит радость пусть

И все пускай вам удается,

Не будет пусть на небе туч

И солнце пусть вам улыбнется.

Снег весной. Михаил Хаустов

Как поздравить синоптика в прозе

1

С днем метеорологии! Желаю всегда без ошибок предсказывать хорошую погоду. Пусть не дуют злые ветра, не палит беспощадно солнце, а чтобы было все в меру. Желаю лишь отличной погоды и прекрасного настроения!

2

С праздником! Пусть всегда предсказывать и изучать приходится только хорошую погоду, чтобы видеть ответные улыбки и благодарности. Пусть профессия приносит успех, доход и гордость за свою работу. С всемирным днем метеорологии!

3

С праздником! Пусть метеорологи всегда будут уважаемыми людьми, кто предсказывает хорошее настроение, солнце и когда надо покорять мир. Пусть в самый нужный момент дадут совет, когда взять зонтик или провести день за чашкой вкусного чая. Поздравляю!

Гроза. Молния. unsplash.com

Как поздравить синоптика в смс

1

Кто прогноз составит точный,

Ураган кто предречет?

Только он — метеоролог,

Он циклонам знает счет.



В праздник ваш желаю счастья,

Только солнечной погоды,

Денежные ураганы

Приумножат пусть доходы.

2

Без метеорологии нам никуда,

Погода нам всегда важна,

Должны мы знать наверняка,

Сегодня солнце иль гроза!



Поэтому сегодня мы,

Всем миром праздник отмечаем,

И дружно мы все от души,

Прогнозов точных пожелаем!

3

Есть наука о погоде,

И сегодня ее день.

Наблюдает, что в природе

Будет: солнце или тень?



Всем прислушиваться важно

К их прогнозам и тогда,

Не придется быть отважным

В поле, где гремит гроза.

Самое важное - в нашем Telegram-канале