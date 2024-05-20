День метеорологии. Как поздравить синоптика в стихах, прозе и смс

История праздника
День метрологии и стандартизации начали отмечать в 1999 году. На 88 заседании Международного комитета мер и весов представители стран-участниц приняли решение учредить этот праздник.
Дата была выбрана неслучайно: она связана с подписанием Метрической конвенции, которое состоялось 20 мая 1875 года. Этот документ установил единые стандарты для 17 государств, его принявших. Это событие стало важным шагом в развитии технического сотрудничества между странами, чему способствовали выдающиеся дипломаты и ученые.
Как поздравить синоптика в стихах
1
Пускай будет ясным каждый денек
И солнце сияет, чтоб все зацвело!
Пусть легкий весенний дневной ветерок
Споет вам о том, что будет тепло!
Пускай иногда мелкий дождик идет,
Чтоб радуга яркая в небе взошла!
Пускай всем погода лишь радость несет,
Чтобы счастливой жизнь ваша была!
2
Метеорологам сегодня
Летят потоки поздравлений!
Желаем добрых вам прогнозов
И ясных, солнечных мгновений.
Лишь только денежных циклонов
А бурь — успеха и удачи.
Пускай ветра добра и силы
Помогут все решать задачи.
Пусть будет в жизни вашей славной
Всегда лишь славная погода.
Пусть обойдут вас все проблемы,
Тайфуны горя и невзгоды.
3
Прогнозы точные давать
Для вас давно уже несложно,
Погоду вам предугадать
И описать ее возможно.
Сегодня праздник, ваш лишь день,
Я от души вас поздравляю.
Метеорологи, виват!
Добра и счастья вам желаю.
Работа дарит радость пусть
И все пускай вам удается,
Не будет пусть на небе туч
И солнце пусть вам улыбнется.
Как поздравить синоптика в прозе
1
С днем метеорологии! Желаю всегда без ошибок предсказывать хорошую погоду. Пусть не дуют злые ветра, не палит беспощадно солнце, а чтобы было все в меру. Желаю лишь отличной погоды и прекрасного настроения!
2
С праздником! Пусть всегда предсказывать и изучать приходится только хорошую погоду, чтобы видеть ответные улыбки и благодарности. Пусть профессия приносит успех, доход и гордость за свою работу. С всемирным днем метеорологии!
3
С праздником! Пусть метеорологи всегда будут уважаемыми людьми, кто предсказывает хорошее настроение, солнце и когда надо покорять мир. Пусть в самый нужный момент дадут совет, когда взять зонтик или провести день за чашкой вкусного чая. Поздравляю!
Как поздравить синоптика в смс
1
Кто прогноз составит точный,
Ураган кто предречет?
Только он — метеоролог,
Он циклонам знает счет.
В праздник ваш желаю счастья,
Только солнечной погоды,
Денежные ураганы
Приумножат пусть доходы.
2
Без метеорологии нам никуда,
Погода нам всегда важна,
Должны мы знать наверняка,
Сегодня солнце иль гроза!
Поэтому сегодня мы,
Всем миром праздник отмечаем,
И дружно мы все от души,
Прогнозов точных пожелаем!
3
Есть наука о погоде,
И сегодня ее день.
Наблюдает, что в природе
Будет: солнце или тень?
Всем прислушиваться важно
К их прогнозам и тогда,
Не придется быть отважным
В поле, где гремит гроза.
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