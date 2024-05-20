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Жизнь

День метеорологии. Как поздравить синоптика в стихах, прозе и смс

Всемирный день метрологии — это профессиональный праздник, который отмечают специалисты в области метрологии. В праздновании принимают участие все, кто связан с этой сферой деятельности: метрологи, инженеры, производители оборудования и измерительной техники, вспомогательный персонал, а также сотрудники центров стандартизации и сертификации.

Потепление. Весна. Проталины.
Потепление. Весна. Проталины.
altapress.ru

История праздника

День метрологии и стандартизации начали отмечать в 1999 году. На 88 заседании Международного комитета мер и весов представители стран-участниц приняли решение учредить этот праздник.

Дата была выбрана неслучайно: она связана с подписанием Метрической конвенции, которое состоялось 20 мая 1875 года. Этот документ установил единые стандарты для 17 государств, его принявших. Это событие стало важным шагом в развитии технического сотрудничества между странами, чему способствовали выдающиеся дипломаты и ученые.

Цветы. Весна.
Цветы. Весна.
СС0

Как поздравить синоптика в стихах

1

Пускай будет ясным каждый денек
И солнце сияет, чтоб все зацвело!
Пусть легкий весенний дневной ветерок
Споет вам о том, что будет тепло!

Пускай иногда мелкий дождик идет,
Чтоб радуга яркая в небе взошла!
Пускай всем погода лишь радость несет,
Чтобы счастливой жизнь ваша была!

2

Метеорологам сегодня
Летят потоки поздравлений!
Желаем добрых вам прогнозов
И ясных, солнечных мгновений.

Лишь только денежных циклонов
А бурь — успеха и удачи.
Пускай ветра добра и силы
Помогут все решать задачи.

Пусть будет в жизни вашей славной
Всегда лишь славная погода.
Пусть обойдут вас все проблемы,
Тайфуны горя и невзгоды.

3

Прогнозы точные давать
Для вас давно уже несложно,
Погоду вам предугадать
И описать ее возможно.

Сегодня праздник, ваш лишь день,
Я от души вас поздравляю.
Метеорологи, виват!
Добра и счастья вам желаю.

Работа дарит радость пусть
И все пускай вам удается,
Не будет пусть на небе туч
И солнце пусть вам улыбнется.

Снег весной.
Снег весной.
Михаил Хаустов

Как поздравить синоптика в прозе

1

С днем метеорологии! Желаю всегда без ошибок предсказывать хорошую погоду. Пусть не дуют злые ветра, не палит беспощадно солнце, а чтобы было все в меру. Желаю лишь отличной погоды и прекрасного настроения!

2

С праздником! Пусть всегда предсказывать и изучать приходится только хорошую погоду, чтобы видеть ответные улыбки и благодарности. Пусть профессия приносит успех, доход и гордость за свою работу. С всемирным днем метеорологии!

3

С праздником! Пусть метеорологи всегда будут уважаемыми людьми, кто предсказывает хорошее настроение, солнце и когда надо покорять мир. Пусть в самый нужный момент дадут совет, когда взять зонтик или провести день за чашкой вкусного чая. Поздравляю!

Гроза. Молния.
Гроза. Молния.
unsplash.com

Как поздравить синоптика в смс

1

Кто прогноз составит точный,
Ураган кто предречет?
Только он — метеоролог,
Он циклонам знает счет.

В праздник ваш желаю счастья,
Только солнечной погоды,
Денежные ураганы
Приумножат пусть доходы.

2

Без метеорологии нам никуда,
Погода нам всегда важна,
Должны мы знать наверняка,
Сегодня солнце иль гроза!

Поэтому сегодня мы,
Всем миром праздник отмечаем,
И дружно мы все от души,
Прогнозов точных пожелаем!

3

Есть наука о погоде,
И сегодня ее день.
Наблюдает, что в природе
Будет: солнце или тень?

Всем прислушиваться важно
К их прогнозам и тогда,
Не придется быть отважным
В поле, где гремит гроза.

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