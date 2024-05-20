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Жизнь

Акакиев день. Что можно и что нельзя 20 мая 2024 года

20 мая 2024 года отмечается важный религиозный праздник — Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме. В этот же день вспоминают мученика Акакия Сотника, который был одним из первых христианских страдальцев среди римских воинов. Он принял мученический венец за свою верность Христу и Церкви. На Руси этот праздник называли Купальницей. Считалось, что вода в этот день обладала целебными свойствами.

Церковь. Сретение.
Церковь. Сретение.
unsplash.com

Что можно делать в Акакиев день

  • В этот день важно сохранять позитивное настроение и избегать негатива.

  • Существует поверье, что сны в эту ночь — вещие. Они могут помочь заранее узнать о возможных трудностях и подсказать способы их преодоления.

  • В прошлом люди старались незаметно взять немного семян у соседей. Считалось, что это принесет богатый урожай.

Сон.
Сон.
freepik.com/lookstudio

Что нельзя делать в Акакиев день

  • браться за новые начинания;

  • откладывать незавершенные дела на потом;

  • доверять купание детей кому-либо, кроме матери;

  • умываться водой из природных источников;

  • заниматься садоводческими работами.

Также в этот день, как и в любой другой, не рекомендуется гадать на картах.

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