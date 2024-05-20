Акакиев день. Что можно и что нельзя 20 мая 2024 года

Что можно делать в Акакиев день
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В этот день важно сохранять позитивное настроение и избегать негатива.
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Существует поверье, что сны в эту ночь — вещие. Они могут помочь заранее узнать о возможных трудностях и подсказать способы их преодоления.
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В прошлом люди старались незаметно взять немного семян у соседей. Считалось, что это принесет богатый урожай.
Что нельзя делать в Акакиев день
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браться за новые начинания;
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откладывать незавершенные дела на потом;
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доверять купание детей кому-либо, кроме матери;
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умываться водой из природных источников;
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заниматься садоводческими работами.
Также в этот день, как и в любой другой, не рекомендуется гадать на картах.
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