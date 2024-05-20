Акакиев день. Что можно и что нельзя 20 мая 2024 года

20 мая 2024 года отмечается важный религиозный праздник — Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме. В этот же день вспоминают мученика Акакия Сотника, который был одним из первых христианских страдальцев среди римских воинов. Он принял мученический венец за свою верность Христу и Церкви. На Руси этот праздник называли Купальницей. Считалось, что вода в этот день обладала целебными свойствами.