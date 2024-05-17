Пелагия Заступница. Что можно и нельзя делать 17 мая

История праздника Пелагия Заступница
Родившаяся в III веке в Тарсе (Малая Азия), святая Пелагия была дочерью знатных язычников. Получив отличное образование, она отличалась удивительной красотой. Пелагия уверовала во Христа и стала христианкой.
Усыновленный наследник императора Диоклетиана плененный красотой молодой девушки, пожелал взять ее в жены, но она отказала. Ее мать привела ее к императору, который, увидев ее красоту, решил жениться на ней. Пелагия отказалась и от него, исповедовала свою веру и была казнена через сожжение в раскаленном медном быке.
Местные христиане собрали ее кости и погребли на одном из холмов рядом с городом. Позднее император Константин I Великий построил церковь над мощами святой.
Народные приметы на 17 мая 2024 года
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Если накануне солнце ясно взошло, то и летом практически всегда будет ясная погода.
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На дубе лист с пятак – и яровому быть так.
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Много майских жуков – к засухе.
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Если зацвела калина, то можно на грядки сеять огурцы, кукурузу, тыкву и бобы.
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На цветущем клёне появились сережки – пора высаживать свеклу.
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Кукушка кукует – на хорошую погоду.
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Если воробьи по небу стаями носятся и места себе не находят – будет сильный ветер.
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Утром нет росы – к перемене погоды.
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Ливень в этот день обещает хороший урожай.
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Если на Пелагию вы до обеда чихнули, то следует помянуть покойных родственников.
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Кто сегодня зарубит петуха или курицу, у того птица перестанет водиться. Вообще в этот день следует воздержаться от блюд из курятины.
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Если вечером 17 мая вы увидите луну из окна с правой стороны дома, то весь месяц будете получать доход, а если с левой – убыток.
Что можно и нельзя делать в день Пелагии Заступницы
В традиционном обычае 17 мая люди обменивались подарками, словами доброты и угощениями, веря в то, что это приносит счастье и умиротворение в семью. Один из популярных подарков — расписные ложки, символизирующие богатство и гармонию в доме.
Также, чтобы поддерживать мир и покой в своем доме, люди помогали нуждающимся, распределяли милостыню на улице или кормили голодающих. Вечер 17 мая часто проводился в уютной обстановке с близкими людьми
Согласно приметам, не стоит сегодня убивать птиц, так как это может привести к уменьшению количества птиц в округе. Поэтому лучше временно отказаться от куриных блюд.
Также не рекомендуется утираться носовым платком, если чихаешь до обеда. Безопаснее использовать салфетку и выбросить ее после использования, чтобы не подхватить насморк.
В этот день также стоит быть аккуратными с огнем и острыми предметами, так как считается, что в это время темные силы близко к человеку и могут причинить ущерб, вызвав ожоги или травмы.
На пелагею заступницу не следует отказывать просящим, ведь она учила доброте и милосердию. Тот, кто проигнорирует ее наставления, может попасть в неприятности и лишиться поддержки и помощи.
В этот день также не рекомендуется стричь ногти, так как это может привести к проблемам с здоровьем, достатком и удачей. Лучше перенести маникюр на другой день и воздержаться от самостоятельной стрижки.
И, конечно, не стоит обижать ворон в день Пелагеи заступницы, так как эта птица была под покровительством святой и обидеть ее могло привести к неприятностям или невзгодам.
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