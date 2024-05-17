Пелагия Заступница. Что можно и нельзя делать 17 мая

В пятницу, 17 мая 2024 года, по приметам определяется характер предстоящего лета. В народном календаре данная дата известна как Пелагия Заступница и День Баклушников. Православная Церковь отмечает память мученицы Пелагии Тарсийской в этот день.

История праздника Пелагия Заступница

Родившаяся в III веке в Тарсе (Малая Азия), святая Пелагия была дочерью знатных язычников. Получив отличное образование, она отличалась удивительной красотой. Пелагия уверовала во Христа и стала христианкой.



Усыновленный наследник императора Диоклетиана плененный красотой молодой девушки, пожелал взять ее в жены, но она отказала. Ее мать привела ее к императору, который, увидев ее красоту, решил жениться на ней. Пелагия отказалась и от него, исповедовала свою веру и была казнена через сожжение в раскаленном медном быке.

Местные христиане собрали ее кости и погребли на одном из холмов рядом с городом. Позднее император Константин I Великий построил церковь над мощами святой.

Церковь. Храм. Православие СС0

Народные приметы на 17 мая 2024 года

Если накануне солнце ясно взошло, то и летом практически всегда будет ясная погода.

На дубе лист с пятак – и яровому быть так.

Много майских жуков – к засухе.

Если зацвела калина, то можно на грядки сеять огурцы, кукурузу, тыкву и бобы.

На цветущем клёне появились сережки – пора высаживать свеклу.

Кукушка кукует – на хорошую погоду.

Если воробьи по небу стаями носятся и места себе не находят – будет сильный ветер.

Утром нет росы – к перемене погоды.

Ливень в этот день обещает хороший урожай.

Если на Пелагию вы до обеда чихнули, то следует помянуть покойных родственников.

Кто сегодня зарубит петуха или курицу, у того птица перестанет водиться. Вообще в этот день следует воздержаться от блюд из курятины.

Если вечером 17 мая вы увидите луну из окна с правой стороны дома, то весь месяц будете получать доход, а если с левой – убыток.

Капли вода. После дождя, роса. Лето. СС0

Что можно и нельзя делать в день Пелагии Заступницы

В традиционном обычае 17 мая люди обменивались подарками, словами доброты и угощениями, веря в то, что это приносит счастье и умиротворение в семью. Один из популярных подарков — расписные ложки, символизирующие богатство и гармонию в доме.



Также, чтобы поддерживать мир и покой в своем доме, люди помогали нуждающимся, распределяли милостыню на улице или кормили голодающих. Вечер 17 мая часто проводился в уютной обстановке с близкими людьми



Согласно приметам, не стоит сегодня убивать птиц, так как это может привести к уменьшению количества птиц в округе. Поэтому лучше временно отказаться от куриных блюд.



Также не рекомендуется утираться носовым платком, если чихаешь до обеда. Безопаснее использовать салфетку и выбросить ее после использования, чтобы не подхватить насморк.



В этот день также стоит быть аккуратными с огнем и острыми предметами, так как считается, что в это время темные силы близко к человеку и могут причинить ущерб, вызвав ожоги или травмы.



На пелагею заступницу не следует отказывать просящим, ведь она учила доброте и милосердию. Тот, кто проигнорирует ее наставления, может попасть в неприятности и лишиться поддержки и помощи.



В этот день также не рекомендуется стричь ногти, так как это может привести к проблемам с здоровьем, достатком и удачей. Лучше перенести маникюр на другой день и воздержаться от самостоятельной стрижки.



И, конечно, не стоит обижать ворон в день Пелагеи заступницы, так как эта птица была под покровительством святой и обидеть ее могло привести к неприятностям или невзгодам.

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