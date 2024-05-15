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Жизнь

Народные приметы на Борисов день - 2024. Что нельзя делать 15 мая

15 мая 2023 года по народному календарю отмечается день Бориса и Глеба, которых также называют Сеятелями. Православная церковь в этот день вспоминает святых братьев — сыновей киевского князя Владимира Святославовича. Этот праздник был учрежден на Руси в 1115 году и стал первым православным праздником на Руси.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы.
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы.
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В 1015 году в ходе междоусобной борьбы были убиты русские князья Борис и Глеб, которые были сыновьями Владимира Святославовича. Их убийцей стал старший брат Святополк Окаянный. Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, а позже их начали почитать как заступников земли русской.

Молитва. Свечи. Церковь
Молитва. Свечи. Церковь
СС0

Приметы в день Бориса и Глеба

С 15 мая на Руси начинали сажать огурцы и тыквы. Чтобы овощи выросли крупными, в грядку зарывали пестик от ступки. В этот день продолжали засеивать поля, и люди говорили: «Борис и Глеб сеют хлеб».

С этого дня начинают петь соловьи. Если пение громкое и уверенное — значит, лето уже близко. Если соловей поет всю ночь, то следующий день будет солнечным. А если услышать соловья раньше, чем кукушку, то все лето будет счастливым. Также говорили, что если при первой трели соловья скинуть рубаху, то блохи кусать не будут.

Иногда этот день называли «барыш-день», а святого Бориса считали покровителем торговли. Купцы отмечали этот день с особым размахом, надеясь на удачные сделки в течение всего года. Успех в торговле в этот день сулил успешный год.

В этот день существует несколько примет, связанных с деньгами и материальным благополучием.

Так, считается, что складывать деньги вместе с чеками — дурная примета, которая может привести к большим тратам. Чтобы избежать незапланированных расходов, рекомендуется всегда иметь при себе хотя бы небольшую сумму.

Если в этот день деньги пришли неожиданно — лучше потратить их на благотворительность или помощь близким.

Также не рекомендуется пересчитывать деньги после захода солнца — это может привести к долгам. А вот пересчитать деньги до восхода солнца — хорошая примета, которая сулит прибыль и приумножение благосостояния.

Кроме того, в этот день не рекомендуется подметать, выметать сор или выбрасывать мусор из дома — это может привести к потере финансовой удачи. Если подмести после гостей, то деньги могут уйти вместе с ними. Поэтому после ухода гостей рекомендуется подметать от выхода к центру комнаты, чтобы удача осталась в доме.

Считается, что в этот день нужно делиться и помогать нуждающимся — это сулит достаток в течение года.

Зарплата. Кошелек.
Зарплата. Кошелек.
CC0

Что нельзя делать в Борисов день

  • складывать деньги вместе с чеками — к большим тратам;

  • оставаться без купюр в кошельке — к большим и незапланированным расходам;

  • пересчитывать деньги после захода солнца — к долгам;

  • подметать, выметать сор, выбрасывать из дома мусор — можно вымести или выбросить финансовую удачу;

  • одалживать деньги — к неудачам и бедности.

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