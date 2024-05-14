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Жизнь

Главные народные приметы на Радоницу. Что можно и нельзя делать 14 мая

На девятый день после Пасхи, одного из самых важных христианских праздников, верующие отмечают Радоницу. Это особый день, предназначенный для поминовения умерших, один из восьми Родительских дней в году. В 2024 году Радоница будет отмечаться 14 мая. О главных приметах в этот день расскажет altapress.ru[seealso=]

Церковь. Сретение.
Церковь. Сретение.
unsplash.com

История народных примет на Радоницу

Радоница — это день, когда живые разделяют радость от воскрешения Христа с умершими близкими. Этот праздник широко распространен среди народов, чьи корни уходят в восточнославянскую культуру. Его отмечают не только в России, но и в других странах, таких как Украина, Беларусь, Сербия, Молдавия и Польша.

История Радоницы уходит корнями в дохристианские времена. На Руси издавна существовали поминальные дни, одним из которых был день весенней тризны по усопшим. Этот обычай стал основой современной Радоницы и был привязан к празднованию Пасхи.

Многие приметы этого дня, не имеющие отношения к православию, со временем видоизменились и стали частью праздника, причудливо переплетаясь с христианскими традициями.

Церковь. Сретение.
Церковь. Сретение.
unsplash.com

Какие существуют бытовые и природные приметы на Радоницу

Бытовые приметы:

  • Можно заниматься домашними делами: уборкой, готовкой, шитьем. Но только если эти занятия не помешают посетить церковь и кладбище.

  • Не стоит в этот день работать в огороде и вообще как-либо «беспокоить» землю.

  • Существует древняя примета, связанная с растопкой бани. В старину баню топили, но не мылись в ней, чтобы туда мог залететь дух умершего предка. Этот обряд не имеет ничего общего с православным учением и осуждается церковью.

  • Нельзя ссориться и ругаться. Лучше провести этот день в молитве и спокойных домашних делах.

Погодные приметы:

  • Если в ночь на Радоницу будут заморозки, то урожай будет скудным.

  • Если утром небо окрашено в багровый цвет, то это предвещает ветер и дождь.

  • Встреча грачей в этот день — знак теплого и солнечного лета.

  • Новолуние на Радоницу считается предвестником хорошего урожая.

  • Дождливый день сулит добрые вести.

  • Умывание дождевой водой на Радоницу, по поверьям, может принести красоту и здоровье на долгие годы.

Дождь.
Дождь.
Дмитрий Кудрявцев

Что можно и нельзя делать в Радоницу

Важной частью этого праздника является молитва за умерших близких и поминовение их душ. Поэтому в Родительский день верующие обязательно посещают церковь. Праздничные богослужения начинаются накануне вечером и переходят во всенощные литургии. Вечером принято подавать записки с именами умерших родственников, которые будут упомянуты священником во время утренней службы.

После посещения церкви в этот день отправлялись на кладбище. На могиле усопшего принято молиться, также можно привести место захоронения в порядок. Однако устраивать поминальную трапезу на кладбище не стоит. Этот обычай, как и традиция оставлять на могилах еду для умерших, не имеет ничего общего с православным учением и относится к дохристианским. Кроме того, не следует употреблять на кладбище спиртные напитки — лучше вообще отказаться от них в этот день. Лучший способ помянуть усопшего — помолиться за него, а не выпить.

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